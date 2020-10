Pista militar de Santa Lucía se inaugurará en 2021, asegura AMLO

CAMPECHE, Camp. (proceso.com.mx).– El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en febrero de 2021 se podrá inaugurar la pista e instalaciones militares del aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, y garantizó que ese complejo aeroportuario se inaugurará el 21 de marzo de 2022.

Encomió el desempeño de los ingenieros militares que construyen esa nueva terminal aérea, así como dos de los tramos del Tren Maya, los que correrán de Tulum, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche, por lo aseguró tener la certeza que las obras se terminarán en el tiempo programado.

Desde un paraje carretero de la comunidad Adolfo Ruíz Cortines, a su paso por esta entidad en su segundo día de gira por el sureste para supervisar el avance de las obras del Tren Maya, el mandatario dijo que ya se lleva un avance de más de 30% en la construcción del nuevo aeropuerto capitalino.

“Tan es así, que el general secretario (de la Defensa Nacional) Luis Cresencio Sandoval González, me ha informado que en febrero del año próximo ya podemos inaugurar la pista militar y las instalaciones militares en ese aeropuerto, que está incluido en el complejo del aeropuerto Felipe Ángeles”, informó.

Destacó que “los ingenieros militares están demostrando que trabajan bien y con calidad. Ahí está el ejemplo de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, no voy a dejar de mencionarlo”, y expuso que si hubiera continuado la construcción del aeropuerto en Texcoco se habrían necesitado 300 mil millones de pesos y la obra terminaría hasta 2025.

Comparó que, en cambio, hacer el nuevo aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía y dejar la obra a cargo de los ingenieros militares costará sólo 75 mil millones, “nos ahorramos por lo menos 225 mil millones de pesos”.

“Había otros propósitos. La verdad, estaban pensando nada más en el negocio particular, en el negocio privado, y a los servidores públicos los únicos negocios que deben de importarnos son los negocios públicos”, expresó.

En cuanto al Tren Maya, recordó que las obras de los tramos 1, 2, 3 y 4, que cubren de Palenque a Cancún, ya se contrataron, que aún está por definirse el tramo de Cancún a Tulum, y que los otros dos tramos, Tulum-Calakmul y Calakmul-Escárcega serán construidos por ingenieros militares.

“Por eso no me preocupan esos dos tramos de Tulum a Escárcega, porque sé que los vamos a terminar en tiempo y de conformidad con el presupuesto que se requiere, que se necesita, de modo que estamos seguros que vamos a poder inaugurar en 2023 el Tren Maya”.

Señalo que, en el caso de Campeche, el 40 por ciento de toda la obra cruzará por su territorio, por lo que “si estamos hablando de una inversión de 120, de 130 mil millones de pesos” esta entidad recibirá “alrededor de 50 mil millones de pesos en obras”.

“Nunca en la historia de Campeche se había invertido tanto, nunca el gobierno federal había invertido tanto en Campeche”, resaltó y recordó que, pese a que durante 30 décadas Campeche sostuvo al país con la producción petrolera, su aporte no le fue retribuido por la Federación.

Desde aquí, donde los trabajos del Tren Maya fueron adjudicados a Grupo Carso, de Carlos Slim, López Obrador envió un elogioso saludo al magnate, quien por cierto era uno de los inversionistas del aeropuerto de Texcoco:

“Estamos contentos porque están participando en este tramo y que, como lo ha dicho en varias ocasiones, él va a seguir invirtiendo en México, que ya le tomamos la palabra.

“Es un hombre, lo dije incluso en la cena en la Casa Blanca, con el presidente (Donald) Trump cuando invité a empresarios mexicanos, me tocó presentarlos a todos y, sin tener nada escrito, sino lo que me fue saliendo de mi corazón, dije que una de las características de Carlos Slim es la de que es un hombre institucional, no se mete en politiquería.

“Está dedicado a sus empresas, bueno, él ya no tanto, sigue ahí de asesor, de consejero, apoyando a sus hijos, pero es muy respetuoso de las instituciones y del gobierno que surgió de un proceso democrático, de un gobierno legítimo, como es nuestro gobierno”.