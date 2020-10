AMLO admite robo de medicamentos oncológicos; ya se investiga, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió hoy que una bodega con medicamentos oncológicos fue saqueada y anunció que existe una investigación en curso.

“Se está haciendo la investigación, no puedo hablar más del tema por cuestiones de sigilo que se requiere”, respondió al cuestionamiento sobre el caso, en su conferencia de prensa de hoy.

El abasto de medicinas, particularmente oncológicas, ha sido un tema crítico para la actual administración, pues una serie de ajustes en los mecanismos de compra motivó un desabasto, expuesto por padres de niños con cáncer y, también, una bandera asumida por diferentes líderes de oposición.

“Nos costó mucho conseguir estos medicamentos. Los trajimos de Argentina. Está esto muy raro, nos roban una bodega de estos medicamentos”, dijo.

Nota relacionada: La Cofepris reporta robo de más de 37 mil medicamentos para niños con cáncer

El mandatario garantizó a los padres de niños con cáncer, que su gobierno está buscando tener el abasto en todos los centros de salud, reiterando que en su gobierno no se comportan de manera inhumana y, entonces, hizo referencia a las críticas en el tema de parte de sus opositores:

“Nuestros adversarios están aprovechándose para proyectar una imagen que no corresponde a la realidad, como si fuéramos insensibles, que no nos importa el problema y no es así”.

Las medidas administrativas que provocaron el desabasto tienen que ver con las compras que, a decir del presidente, se relacionan con practicas de corrupción en la proveeduría que existía hasta el sexenio pasado. Las decisiones al respecto, que compara con el huachicol, han provocado malestar y resistencias, según él, insistiendo en que en algunos casos adulteraban los medicamentos porque, en el pasado, “todo era negocio, todo era corrupción”.