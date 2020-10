Otorgan el Nobel de Economía a Paul Milgrom y Robert Wilson, expertos en subastas “perfectas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Premio Nobel de Economía fue atribuido este lunes a los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson, dos expertos en subastas “perfectas” cuyo trabajo innovador fue utilizado en particular para la asignación de frecuencias de telecomunicaciones.

El premio les fue otorgado por “mejorar la teoría de las subastas e inventar nuevos formatos de subasta”, en “beneficio de los vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo”, dijo el jurado de la Academia Sueca de Ciencias.

Milgrom y Wilson, que estaban entre los favoritos para el premio de este año, crearon un concepto que se utiliza para la venta de licencias de frecuencias de telecomunicaciones en Estados Unidos. El jurado destacó que trabajaron tanto en la teoría como en la práctica.

Watch the very moment the 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel is announced.

Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences.

See the full announcement: https://t.co/smQPJrMhWL#NobelPrize pic.twitter.com/pDl3ya18NF

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020