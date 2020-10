AMLO pide a Gutiérrez Müller insistir en Penacho de Moctezuma y traerlo a México

View this post on Instagram

Con el mismo propósito de acercar a todos los fondos biblio-hemerográficos y los documentos que ya son de dominio universal, el Gobierno de México y el de Austria firman un acuerdo de cooperación. La Biblioteca Nacional de Austria posee un gran acervo sobre México como el Códice Viena, del cual comparto unas imágenes. Este convenio permitirá que todos los mexicanos conozcan el acervo digitalizado de esta histórica e importantísima biblioteca europea. El patrimonio cultural de la humanidad se comparte. Por eso es de todos, no de un particular. 🇦🇹 🇲🇽