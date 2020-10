“No soy empleado” de AMLO… y si quiere a Morena “que me deje actuar”: Muñoz Ledo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Frustrada su “toma de posesión” este medio día en la sede nacional de Morena, debido a que fue “clausurada” por feministas que le imputan acoso sexual, Porfirio Muñoz Ledo insistió que es el nuevo dirigente nacional de ese partido, pese al resultado de otra encuesta para romper el desempate con Mario Delgado, y fijó su posición ante el presidente Andrés Manuel López Obrador: “no soy su empleado”.

En conferencia de prensa virtual, acompañado de la senadora Ifigenia Martínez, a quien proyecta como secretaria de Finanzas, a sus 90 años de edad, Muñoz Ledo, de 87 años, coincidió con López Obrador en que una cosa es el partido y otra el gobierno.

“El presidente nunca me ha dado órdenes, somos compañeros de lucha. El presidente está diciendo que va a respetar, y yo digo que somos un partido en el gobierno, no del gobierno. Andrés espera que lo entienda, que nosotros somos moralmente superiores. Yo soy leal, camarada de Andrés, no soy su empleado. Yo no soy adulador de nadie, a veces de mí mismo”, enfatizó.

Y pidió el apoyo de López Obrador para encabezar Morena: “Si el presidente quiere el partido, que me deje actuar, que me apoye, hay poco partido porque hay mucho movimiento”.

El diputado federal desestimó la tercera encuesta que organizará el Instituto Nacional Electoral (INE) tras el empate con Delgado, conforme a los resultados dados a conocer el viernes 9 y que profundizaron la crisis en Morena a niveles no vistos.

“Que hagan una tercera encuesta, ese es su cuento, yo ya soy presidente (de Morena). No creo que en una tercera encuesta me puedan derrotar, yo soy presidente legítimo porque gané en la ruta que definieron”, se aferró el legislador, y volvió a criticar a Delgado por el dinero que gastó mientras se hacían las encuestas.