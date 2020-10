Tunden a Peralta Sánchez por entregar a la Ucol réplica de la espada de un conquistador

COLIMA, Col. (apro).- El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez entregó al rector de la Universidad de Colima (Ucol), José Eduardo Hernández Nava, una réplica de la espada del conquistador español Gonzalo de Sandoval, quien en el siglo XVI sometió a los pueblos indígenas de la región.

Este 12 de octubre, en el marco de un homenaje que el Congreso local rindió a la Ucol por el 80 aniversario de su fundación, el mandatario no aludió ni fundamentó las razones que lo motivaron a elegir ese obsequio, pero el hecho generó polémica y desató una lluvia de críticas en redes sociales por el significado atribuido al objeto.

El diputado Vladimir Parra Barragán, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, declaró que el reconocimiento a las ocho décadas de vida de la Ucol se produjo con “un símbolo aberrante”, pues el capitán Gonzalo de Sandoval “comandó y ordenó asesinatos de indígenas”, además de que “destruyó los pueblos originarios durante la mal llamada conquista”.

La entrega de la réplica de la espada, dijo, constituye “una burla para la comunidad universitaria y el pueblo de Colima en esta fecha histórica en la que comenzó la resistencia indígena ante el saqueo, la masacre y la colonización por medio de la violencia más cruenta”.

Parra Barragán consideró que ese acto fue realizado porque tanto el rector como el gobernador “comparten una visión eurocéntrica del mundo; se creen herederos de esos invasores que vinieron a estas tierras a robar, a asesinar y a violar a las mujeres indígenas, se creen los dominadores de hoy”.

Luego señaló que existen muchas similitudes entre Gonzalo de Sandoval “y su tropa de malhechores asesinos y la camarilla de rufianes que desde hace varias décadas tiene secuestrada a la Universidad de Colima, encabezada por su actual rector”, por lo que “está más que justificada la entrega a este último de una réplica de la espada que utilizara el conquistador”.

En dicha Sesión, el Lic. @nachoperaltacol entregó al Rector de la @udec_oficial la réplica de la Espada perteneciente a Gonzalo de Sandoval, Fundador de la Villa de Colima. pic.twitter.com/Age9BgDhfy — H.Congreso de Colima (@congresocolima) October 12, 2020

Vladimir Parra denunció que la élite que maneja a la Ucol es caracterizada por “el derroche de recursos públicos en sueldos y en pensiones para funcionarios y exfuncionarios”, además de que se recurre a “la eliminación de toda disidencia mediante despidos injustificados; las excesivas y desproporcionadas cuotas que se cobran a estudiantes, incluso por conceptos inexistentes; la falta de transparencia en el manejo de su presupuesto; y la supresión de la democracia al interior de la propia Universidad”.

La investigadora Blanca Gutiérrez Grajeda, exdirectora del Archivo Histórico del Municipio de Colima, también criticó la entrega que hizo el gobernador a la casa de estudios de la réplica de la espada de Gonzalo de Sandoval, a quien ubicó como “uno de los hombres más cercanos a Hernán Cortés”.

En su espacio personal en la red social Facebook, la historiadora escribió: “Con el símbolo de una espada, el gobierno ha reconocido los 80 años de vida de la máxima casa de estudios. ¡Vaya manera de reconocer a una institución académica! ¡Con la réplica de la espada de un conquistador!”.

“Por cierto —añadió— uno de los cronistas de la conquista, Vázquez de Tapia, refirió de Gonzalo de Sandoval que era un hombre blasfemo, que renegaba de la Divina Providencia y que hacía gala de su ateísmo. Yo no sé si el gobernador Ignacio Peralta, al hacer tan peculiar regalo, tuvo presente las palabras de Bernal Díaz del Castillo, quien de Gonzalo de Sandoval dijo que ‘no era hombre que sabía letras’”.

Gutiérrez Grajeda cuestionó: “¿Para qué le servirá a una Universidad la réplica de una espada de un hombre ‘que no sabía de letras?’ La espada que se atribuye haber pertenecido a Gonzalo de Sandoval (no existe ninguna certeza histórica al respecto, por cierto), tiene tres cruces. Recordemos que la cruz es un símbolo cristiano y católico que representa el triunfo de la Iglesia sobre el pecado. No cabe duda: el diablo está en los detalles”.