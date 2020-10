El SNSP evalúa a policías estatales con base en “chismes”: Barbosa

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de evaluar a la policía de Puebla con base en “chismes”, luego de que un estudio de la dependencia reveló que el gobierno estatal no ha cumplido con las certificaciones, capacitación, instalaciones y apoyo a sus cuerpos policiacos.

El mandatario ha proclamado que la prioridad de su gobierno es la seguridad, sin embargo, el estudio “Modelo Óptimo de la Función Policial” indica que 71% de los 3 mil 861 policías con los que cuenta Puebla, es decir 2 mil 752, carecen del Certificado Único Policial (CUP).

Ante la carencia de esa certificación, el gobierno estatal ha cesado y encarcelado a policías municipales al realizar intervenciones en distintos municipios.

Barbosa empezó por decir que no quería desmentir el informe, pero que le constaba que la policía en Puebla estaba bien capacitada; luego reconoció que hacen falta recursos para seguridad pública y demandó al gobierno federal enviar apoyos antes que estudios y sugerencias.

“Ojalá nos manden siquiera un balón de basquetbol, sale, balones de futbol, que nos los manden. Hace falta más dinero de la federación acá para seguridad pública, no sólo sugerencias o estudios, porque yo no sé quién levanta los estudios en nombre de ellos, no sé de alguien que ande aquí levantando estudios; han de ser basados en chismes, es lo que creo”, apuntó.

El reporte del SNSP también indica que los elementos de grupos especializados en la entidad, como las policías Procesal, Cibernética y de Operaciones Especiales, no cuentan con capacitación ni con equipo suficiente para trabajar, además de que no hay instalaciones adecuadas en adiestramiento físico, y el gobierno no otorga becas ni apoyos para los familiares de los policías.

También establece que la gran mayoría de los policías en la entidad no están capacitados en protocolos mínimos de actuación. Y destaca que sólo 131 elementos conocen el Protocolo de Actuación en Materia de Violencia de Género, cuando en la entidad está decretada la Alerta por Violencia de Género desde abril de 2019.

Medicamentos

En su rueda de prensa de este día, Barbosa también criticó el esquema de concentración en la compra de medicamentos instrumentado por el gobierno federal, y dijo que eso ha generado la escasez de medicinas para niños enfermos con cáncer en la entidad.

Aclaró que, aunque el nuevo modelo de subsidio a la salud pública está concentrado por el gobierno federal, su gobierno adquirirá por su cuenta los medicamentos, porque no esperará a ver morir a los niños.

Luego de que familiares de pacientes con cáncer se manifestaron ayer afuera del Hospital del Niño Poblano, para reclamar la falta de medicamentos, el mandatario insistió que eso se debe al esquema de concentración de compras desde la federación.

“Reclamaré pública y abiertamente la entrega de esos medicamentos, desde esta tribuna, porque con la salud y con la vida no se juega, y no se juega con la concentración de funciones que provoca ineficacia”, subrayó.

En su oportunidad, el secretario de Salud, Antonio Martínez García, dijo que hay faltante de seis medicamentos oncológicos, de los cuales el gobierno estatal pudo conseguir tres, pero aún hay tres de ellos –Actinomicina, Ifosfamida y Citaribina– que no pueden comprarse por el desabasto nacional.

Transporte

Por otra parte, al cumplirse un año del incremento de 40% a la tarifa de transporte urbano, autorizado por su gobierno, Barbosa reconoció que el programa de modernización y regularización que ofreció no ha sido exitoso.

“Efectivamente no han sido exitosas las acciones tomadas”, expresó al aceptar que los concesionarios no han cumplido con la mejora de las unidades, ni con la colocación de cámaras de seguridad y botones de pánico conectados al C5, y manifestó que su administración tampoco ha logrado ordenar las rutas ni retirar las unidades piratas.

Sin embargo, recalcó que su gobierno no será como los anteriores, que dejaron el transporte peor que como lo recibieron, y al mismo tiempo ofreció que revisará y castigará las irregularidades cometidas en ese servicio por exfuncionarios, pero no precisó qué hará su administración para cumplir con las mejoras prometidas hace un año, cuando autorizó incrementar las tarifas de los camiones urbanos.

