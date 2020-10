AMLO defiende a Manuel Espino en el SPF: estoy seguro que hará un buen trabajo

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El Servicio de Protección Federal (SPF), área del gobierno dedicada a la custodia de inmuebles, valores y personas, será fortalecido a fin de revertir la proliferación de empresas privadas del ramo de seguridad privada, que estancó el desarrollo de las corporaciones públicas, consideró este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El tema, presente en sus declaraciones desde principios de 2019 cuando inclusive acusó que había políticos con empresas de seguridad privada que daban servicio al gobierno, fue retomado así, con una apología de Manuel Espino Barrientos, político de derecha y exdirigente nacional del PAN, que fue designado al frente del SPF el pasado mes de febrero.

“Él tiene interés en ayudarnos”, dijo el mandatario para luego agregar que fue el propio Espino quien pidió trabajar en un área de seguridad.

“Él me comentó que quería ayudar de esta forma, estoy seguro que va a hacer un buen trabajo para consolidar esta corporación”, expuso.

Manuel Espino era dirigente del PAN en 2006, partido que ganó la elección presidencial que López Obrador considera fraudulenta. Sin embargo, tiempo después abandonó esa formación política en franca confrontación con el entonces presidente Felipe Calderón. Posteriormente, intentó formar un partido político que no logró conservar el registro y, en 2018, apareció apoyando a López Obrador junto a otro exdirigente panista: German Martínez Cázares, actual senador.

Al iniciar la administración, Espino Barrientos fue designado superdelegado para Durango, pero en febrero se le incorporó como titular del SPF, una designación que pasó desapercibida hasta que el pasado lunes, durante una gradación de cadetes de dicho cuerpo de seguridad encabezada por el propio presidente, cobró notoriedad.

Desde el lunes, el mandatario ha tenido diferentes referencias a la contratación de empresas privadas de seguridad, que hoy reiteró al afirmar que era “el colmo que la Secretaría de Gobernación, bajo la cual estaba la Policía Federal, contratara servicios de guardias privados.

Luego abundó hasta en las condiciones laborales de los guardias privados, asegurando que cuando platicaba con ellos, en hospitales públicos, les decían que ganaban 4 mil pesos al mes.

“Esas empresas particulares no son profesionales. No generalizo, pero muchas de ellas no reúnen los requisitos de profesionalismo disciplina y, además, explotan a sus elementos”, dijo.

López Obrador, expuso finalmente que por las condiciones que se propiciaron en sexenios pasados respecto a esos cuerpos de vigilancia, es que decidió fortalecer el SPF, partiendo de un acuerdo por el que ninguna institución pública contrate servicio privados.