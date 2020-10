Estudiantes hacen “paro virtual” en la Facultad de Química de la UNAM contra la violencia de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estudiantes de la Facultad de Química de la UNAM iniciaron un paro virtual de actividades para exigir acciones concretas en contra de la violencia de género en el plantel.

La convocatoria surgió de la Colectiva Toffana, luego de que la alumna Yazmín denunciara en redes sociales que fue violentada por un compañero de la facultad y que las autoridades no han ejercido acciones en su contra.

Yazmín relató que Alberto “N”, abusó sexualmente de ella en varias ocasiones, una de ellas dentro del plantel, y que a pesar de que realizó una denuncia y se inició un proceso en su contra, la pandemia ha detenido los procesos y solo se tomaron medidas de precaución.

Luego de esto, alumnas de la facultad se organizaron para protestar sobre el caso a través de comentarios en las redes sociales en las que fue transmitido el homenaje que la UNAM realizó a Mario Molina el 12 de octubre, luego de su fallecimiento.

El 12 de octubre con motivo de homenaje al fallecimiento de Mario Molina la FQ hace una transmisión en vivo, ahí las estudiantes denunciamos el caso por comentarios y fuimos BLOQUEADAS DE TODAS LAS REDES DE LA FACULTAD. La censura perduró el resto del live.

Las alumnas denunciaron que sus mensajes y reacciones fueron borrados y que autoridades como Alfonso Salazar Aznar, presidente del patronato de la Facultad de Química, hicieron comentarios insensibles sobre el caso.

Finalmente, el día de ayer la Colectiva Toffana convocó a la comunidad estudiantil a una votación en la que se decidió iniciar un paro no activo que se realizará de manera virtual debido a las condiciones sanitarias, desde las 7 am de día de hoy hasta las 7 am de lunes 19 de octubre.

Se cierran las votaciones y se declara por mayoría de votos el comienzo del paro. Si no se cumplen las demandas del Pliego, la facultad será tomada presencialmente.

Asimismo, compartieron un pliego petitorio con nueve puntos, en donde exigen el seguimiento y transparencia de todas las denuncias de violencia de género, la expulsión de los agresores, la agilización del proceso de atención a denuncias, la contratación de psicólogas con perspectiva de género para atender a las víctimas y el respeto a la decisión de la comunidad estudiantil de realizar el paro, entre otras.

La Facultad de Química afirmó en un comunicado que luego de que la alumna interpusiera una queja ante la Unidad Jurídica del plantel, se dictaron medidas para protegerla desde el 24 de febrero y que el 17 de marzo se le notificó al agresor de su suspensión provisional de sus derechos escolares hasta el 10 de enero de 2021, por lo que el proceso continúa pero fuera de la facultad, ya que corresponde al Tribunal Universitario sesionar y tomar una decisión definitiva.

Sin embargo, la colectiva feminista Las Semillas de Curie y la Colectiva Toffana denunciaron que las autoridades notificaron a Yazmín de la sanción contra el alumno hasta esta semana, cuando decidió hacer pública su denuncia y que Alberto “N” asistió a clases durante el semestre pasado a pesar de los dichos de las autoridades.

ACTUALIZACIÓN DEL PARO EN LA FACULTAD DE QUÍMICA vía @ colectiva_toffana en Instagram.

La Colectiva Toffana señaló que el paro se llevará de forma simbólica pero de no resolver sus peticiones se tomará de forma presencial el plantel de la Facultad de Química y el paro podría extenderse.