ONG denuncian violaciones contra la salud de migrantes durante la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron graves violaciones a derechos humanos por el Estado mexicano contra la población inmigrante durante la pandemia, entre ellas el desacato de amparos para proteger la vida y salud de los emigrantes por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), en tanto que Estados Unidos sigue expulsando migrantes con coronavirus sin protocolos de salud.

En el “Informe sobre los efectos de la pandemia del covid-19 en las personas migrantes. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y albergues”, se visibilizan omisiones en estaciones migratorias; la situación de las personas solicitantes de refugio en Estados Unidos inscritas en el protocolo “Quédate en México”; la falta de acceso a la justicia para las personas en condición de movilidad y sujetas a protección internacional; las necesidades de los albergues para personas migrantes y los obstáculos para la regulación migratoria.

Las 24 organizaciones y albergues que participaron en la elaboración del documento, solicitaron una audiencia a la Secretaría de Gobernación y al Consejo de Salubridad, entre otras autoridades, para presentar sus hallazgos y “establecer vías de colaboración para el cumplimiento de peticiones, e impulsar el diseño de políticas públicas idóneas para atender las necesidades de la población migrante durante la pandemia”.

De acuerdo con el documento, entre abril y mayo organizaciones promovieron 10 amparos “para proteger la vida y la salud de las personas migrantes en el contexto de la pandemia, de los cuales siete fueron favorables para la población migrante, no obstante han sido incumplido sistemáticamente por las autoridades mexicanas, por el INM y el gobierno federal”.

Los autores del informe agregaron que, en los otros procedimientos, “jueces que pudieron proteger a la población migrante y solicitantes de asilo no lo hicieron, desechando amparos y vendiendo su responsabilidad, o situaciones donde no se han dictado todas las medidas por parte del poder judicial, para hacer cumplir sus resoluciones”.

Puntualizaron que desde marzo pasado “las expulsiones de personas migrantes desde Estados Unidos a diversos países de la región no han parado” pese a la persistencia de brotes de covi-19 en los centros de detención migratoria de aquel país.

“Existen casos de personas con coronavirus expulsadas a sus comunidades, incluido México, sin protocolos de salud y sin dar aviso oficial para evitar contagios”, alertaron.

A las violaciones al derecho a la salud, las personas en condiciones de movilidad viven en incertidumbre por la suspensión indefinida de audiencias ante las cortes estadunidenses, impidiendo analizar los expedientes de los solicitantes de asilo que están bajo el protocolo de “Quédate en México”, sin considerar que esta población “enfrenta múltiples situaciones de vulnerabilidad como los casos de mujeres embarazadas que requieren acceder a servicios de salud, o promover la reunificación familiar en casos de niñez no acompañada”.

Las organizaciones firmantes solicitaron a los gobiernos mexicano y estadunidense, “que tomen las medidas adecuadas y suficientes para proteger la vida, integridad y salud frente a la pandemia que acosa a una de las poblaciones más vulnerables, las personas migrantes y refugiadas”.

De manera específica, pidieron al INM que libere a las personas detenidas en estaciones migratorias y que aplique un “mecanismo coordinado de alternativas a la detención, suspender las detenciones para evitar riesgos de contagio por covid-19; regularizar la situación migratoria de la población migrante detenida por razones humanitarias; evitar controles migratorios y otras medidas intimidatorias que desincentivan el acceso a instituciones de salud por parte de las personas migrantes, entre otras”.

A la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General, pidieron “garantizar el acceso a la salud a las personas migrantes, en condiciones de igualdad y sin discriminación por motivos de nacionalidad o condición migratoria; acceso gratuito a la atención médica adecuada y suficiente, así como a los medicamentos necesarios, particularmente en casos de covid-19”.

Para el cumplimiento de las demandas, las organizaciones solicitaron establecer mesas de seguimiento “a fin de definir acciones y mecanismos idóneos para atender las necesidades de la población migrante derivadas de la pandemia”.

Al señalar que están en espera de que las autoridades mexicanas respondan a su solicitud de audiencia, las organizaciones y albergues informaron que enviaron el documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales que han fijado lineamientos sobre los estándares de atención para personas migrantes durante la pandemia.

Asimismo, el informe será enviado al Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, al Relator Especial sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y a otros organismos de Naciones Unidas, “para que soliciten información al Estado mexicano y establezcan mecanismos de monitoreo y seguimiento para vigilar el respeto y protección a los derechos a la vida, salud, integridad y libertad, entre otros, de las personas migrantes en México durante la pandemia de covid-19”.

Participaron en la elaboración del informe la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Asylum Access México; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Sin Fronteras; Instituto para las Mujeres en Migración; Derechos Humanos Integrales en Acción; Voces Mesoamericanas; Al otro lado; Espacio Migrante; Derechoscopio; Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados.

También colaboraron Idheas, Derechos Humanos y Litigio Estratégico; Uno de Siete Migrando; Pueblo Sin Fronteras; Instituto de Geografía para la Paz; Families Belong Together; la University of San Francisco, Immigration and Deportation Defense Clinic, así como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria que incluye decenas de organizaciones y albergues de migrantes en México.