El TEPJF revive a Fuerza Social por México, partido del líder de la CATEM

CIUDADDE MÉXICO (apro).- Fuerza Social por México logró su registro como partido político y estará en las boletas de la elección de 2021.

Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que no se acreditó la intervención de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en las tareas de constitución como fuerza política.

Los magistrados ordenaron al Instituto Nacional Electoral (INE) emitir un nuevo acuerdo para otorgarle el registro a Fuerza Social por México y que pueda participar en las elecciones federales y locales del próximo año.

El nuevo partido tiene entre sus líderes visibles a Pedro Haces, senador suplente de Morena y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

El pasado 4 de septiembre el INE resolvió que no procedía su registro como partido, tanto por intervención de esa organización gremial, como por no reunir los requisitos de número de asambleas y militantes, dado que, por anomalías en materia de fiscalización, se anularon asambleas y afiliados.

Sin embargo, el TEPJF resolvió que no se acreditó de manera fehaciente la participación de sindicatos por haberse detectado que 33 miembros de la CATEM participaron en la organización del que busca ser nuevo partido, pues no basta ese criterio numérico para dar por confirmada la irregularidad.

El magistrado José Luis Vargas Valdés justificó que este caso es diferente al de Grupo Social Promotor de México (antes Panal), al que esta noche el TEPJF confirmó la negativa de registro como partido por la intervención del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues en ese caso “teníamos 63% de personas agremiadas” afiliadas a la organización que buscaba ser partido.

En cambio, en el caso de Fuerza Social por México (FSM) se halló que hubo 5.8% de participantes miembros de sindicatos de la CATEM, “si es coincidencia o no, no se puede saber”, pero la georreferenciación mostró que las afiliaciones estaban dispersas, por lo que no habría existido determinancia en cuanto a la participación de organizaciones gremiales en la constitución de partidos.

Respecto a las irregularidades en materia de fiscalización, el INE había resuelto que 25.6% de los recursos recibidos por FSM eran de origen desconocido, por lo que se anularon parte de sus asambleas estatales constitutivas y lo dejaron con 20, una menos de las 21 requeridas, y con menos afiliados de los exigidos.

Pero los magistrados coincidieron en que no se acreditó de manera fehaciente que 81 aportaciones en especie recibidas por la organización hayan sido de fuente desconocida.

Y así revocaron el criterio del INE, según el cual, si un aportante en especie no entregó factura o contratos que acreditaran que el servicio o bien donado salió efectivamente de su cuenta bancaria o tarjeta, sería considerada una aportación de origen desconocido.

Con ello, la organización reunió los requisitos para obtener el registro y se ordenó al INE otorgárselo.

