Lilly Téllez a AMLO: “Decir la verdad no es maltrato”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Decir la verdad no es maltrato”, respondió la senadora panista Lilly Téllez al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien criticó sus ataques contra los funcionarios de Salud encargados de informar sobre la pandemia de covid-19 en el país.

El pasado lunes 12, durante la comparecencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en el Senado de la República, Téllez, muy exaltada tras su discurso, entregó al funcionario un bastón y lo nombró “pequeño virrey de las camas vacías y los muertos en casa”.

“Están muy molestos, muy enojados, cuando deberían de estar ofreciendo disculpas y apenados de todo esto. Siguen queriendo que se regrese al régimen de corrupción, injusticias y privilegios”, comentó el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera del miércoles 14.

En respuesta, la panista usó sus redes sociales para escribir, entre otras cosas, que decir la verdad no es maltrato y que su discurso fue muy aplaudido porque le asistió la razón.

Decir la verdad no es maltrato.

Mi discurso fue muy aplaudido solo porque me asistió la razón.

Antes fijó en su cuenta de Twitter un meme burlándose de López-Gatell.

Y compartió todos los comentarios favorables a su alocución en el Senado de la República e incluso comentó que no le permitieron llevar a un científico para reforzar su discurso.

Y no, no desean debatir. Senadores de morena no quisieron que yo llevara a un científico para la discusión, les dio miedo.

Pero cuando usted

quiera ir a rendir cuentas al Senado, ahí lo espero y le prometo que me quedo hasta el final.

Saludos

— Lilly Téllez (@LillyTellez) October 13, 2020