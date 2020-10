Ebrard reprocha al Financial Times: “siempre ha arremetido contra el presidente de México”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La polémica editorial del Financial Times donde califica al presidente Andrés Manuel López Obrador como el “nuevo hombre autoritario de América Latina”, sigue agitando los más altos niveles del gobierno federal.

Además de que el propio mandatario criticó al medio británico en una de sus conferencias matutinas, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón envió una carta a su director en la que reprochó: “su periódico siempre ha arremetido contra el presidente de México”.

Por primera vez desde el arranque del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, Ebrard firmó la respuesta a un medio de comunicación extranjero, en reacción a un texto crítico al gobierno actual; en ocasiones anteriores, sus subordinados se encargaban de elaborar y enviar las réplicas a la prensa extranjera, como el Financial Times, Bloomberg o The Wall Street Journal.

En su misiva al periódico británico, Ebrard sostuvo que la consulta para enjuiciar a los expresidentes es “similar al (referendo) para unirse al tratado de Lisboa o el Brexit” y, tras plantear que el proyecto “no busca reemplazar investigaciones justas y juicios equitativos”, aseveró: “No es la voluntad de un solo hombre; el Sr. López Obrador se basa en la voluntad de la gente cuando enfrenta sus decisiones más importantes”.

Añadió: “Hace dos años Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial con un margen abrumador. Desde ese día, su periódico siempre ha arremetido contra el presidente de México. En una editorial reciente, lo calificaron como uno de los nuevos hombres autoritarios de América Latina. Esto simplemente no es el caso”.

El pasado domingo 4, la mesa editorial del Financial Times desató un debate ríspido en México cuando se lanzó contra López Obrador y algunas de sus políticas que “desmantelan” las instituciones, y aseveró que “hay buenas razones para sentir miedo” ante sus prácticas de “avergonzar públicamente” a sus críticos; además, refrendó los “escasos resultados positivos” de su administración.

La editorial recibió un amplio eco en los sectores de oposición, que lo difundieron a diestra y siniestra; ello provocó el enojo del presidente, quien al día siguiente aseguró que el periódico “siempre impulsó el modelo económico neoliberal en México y en el mundo, y ese modelo ha fracasado”. Luego lanzó: “Entonces, ellos en vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo en lo económico, social y político, deberían estar ofreciendo disculpas al pueblo de México y al mundo entero”.

El mandatario continuó su crítica contra el medio y “otros periódicos famosos, sin ética”, y aseguró: “nosotros, aunque al New York Times y el Financial Times, y el Washington Post y el Wall Street Journal no les guste, pues vamos a seguir adelante con nuestra política, y desde luego, si no le gusta aquí al Reforma, pues también es lo mismo; o sea, yo creo que hasta mejor el Reforma que el Financial Times, pero esa es otra cosa”.

El pasado 17 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había contestado a una editorial del Financial Times; en esa ocasión, Roberto Velasco Álvarez –entonces vocero y brazo derecho de Ebrard y ahora director general para América del Norte– sostuvo que el texto publicado tres días antes se basó “más en adjetivos que en evidencias”.