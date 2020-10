Padres de niños con cáncer denuncian a AMLO por robo de medicamentos oncológicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de niños con cáncer presentaron este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el robo de 37 mil 956 dosis de 11 medicamentos oncológicos.

La abogada de las familias, Andrea Rocha, precisó que la denuncia es por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos –relacionados con los hechos dados a conocer por las autoridades federales el pasado fin de semana–, e incluye al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza, y al laboratorio Novag Infancia, S.A. de C.V.

Nota relacionada: AMLO acusa sabotaje de farmacéuticas tras robo de medicamentos contra el cáncer

Estas autoridades, dijo, no han comprobado hasta este momento la adquisición de los medicamentos ni cómo se dio el robo en una bodega de una empresa privada. “¿Qué nos da la certeza de que realmente ocurrió el robo si no nos dan pruebas?”, soltó.

Y consideró que incluso podría tratarse de un auto robo de Novag Infancia.

Nota relacionada: Una tragedia que mueran niños con cáncer en México por falta de medicamentos: OMS

“El pasado 9 de octubre, lo que nos dijo textualmente la autoridad es que un comando armado a bordo de un tráiler, varios sujetos armados, asaltaron la bodega (…) Se robaron 40 mil dosis de medicamentos onco-pediátricos, justamente las 16 claves oncológicas con las que más problemas se han tenido”, señaló Israel Rivas, vocero de los padres de niños con cáncer.

De acuerdo con los denunciantes, la lista de medicamentos oncológicos que fueron robados son todos de suma importancia para el tratamiento de niñas y niños que padecen cáncer en este país.

Reportaje especial: Por desvíos y omisiones, padres de niños con cáncer se amparan y denuncian al Ejecutivo

“Esa lista ha sido demandada por padres y madres de familia desde el inicio de la actual administración por la falta de ellos en las diversas clínicas del IMSS, Seguro popular (ahora Insabi) e ISSSTE. El presunto robo de medicamentos oncológicos podría agravar más la situación del desabasto de quimioterapias que se vive en todo el país”, puntualizaron.

De igual manera, recordaron que semanalmente padres y madres de familia tienen reuniones con autoridades del sector salud para enlistar los medicamentos oncológicos que hacen falta.

El pasado lunes 12, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador señaló que ya se están haciendo las investigaciones sobre el robo de los medicamentos.

“Nos costó trabajo conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina, está esto muy raro. Nos roban una bodega de estos medicamentos, entonces se está haciendo la investigación. No puedo hablar más sobre el tema por cuestiones del sigilo que se requiere, y decir a los padres de los niños con cáncer que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales; que no somos inhumanos, que tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos”, precisó el Ejecutivo.

Nota relacionada: Sheinbaum pone en duda el robo de medicamentos contra el cáncer

De acuerdo con un informe de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), a raíz de los recortes presupuestales que el gobierno de López Obrador ha aplicado al sector salud, mil 602 niños en el país han perdido la vida a falta de sus tratamientos oncológicos.