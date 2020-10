Sánchez Cordero niega estar al servicio de un patriarca, como acusa panista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada panista Adriana Dávila Fernández soltó la pregunta a la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“¿Por qué hoy que se supone debemos estar infinitamente mejor, nos encontramos peor? Yo sí tengo una respuesta. Estamos peor porque muchos como usted se arrodillaron ante un solo hombre, a ustedes no los venció el sistema, los sometió el patriarca”.

En su turno, la secretaria de Gobernación le respondió: “Estoy poniendo mis capacidades al servicio de mi patria, no de ningún patriarca; al servicio del pueblo. En eso me reconozco, no ahora, siempre, en los ideales de la justicia social que el presidente promueve”.

Y se siguió.

“La dignidad se construye con ideales y con acciones. Mi vida entera ha estado dedicada a esos ideales que he defendido no hoy, como usted reconoce, sino siempre. Nuestros ideales son comunes, ideales que ahora, curiosamente, partidos que nunca habían enarbolado hoy enarbolan. Hoy personas que nunca habían defendido banderas como las que yo siempre he defendido y sigo defendiendo. Las toman. qué bueno, qué bueno que ya lo están haciendo”.

Así empezó la comparecencia de Sánchez Cordero, que en general transcurrió sin sobresaltos, ante las comisiones unidas de Gobernación y Población y de Asuntos Migratorios en San Lázaro.

Un momento álgido, quizá el que más, ocurrió cuando la diputada del PRI, María Luisa Noroña Quezada le preguntó sobre el conflicto irresuelto del agua en Chihuahua y la toma promovida por panistas a la presa de La Boquilla que pone en riesgo un tratado internacional con Estados Unidos.

Alzando la voz, casi en arenga, la secretaría de Gobernación respondió:

“El agua es de la nación, y más siendo ríos fronterizos que colindan con otros países, como es el río Colorado y el río Conchos. El agua es de la nación. Las presas son instalaciones estratégicas de seguridad nacional. Como instalaciones estratégicas de seguridad nacional deben ser custodiadas por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, por ser instalaciones estratégicas. Y la competencia es federal sobre las aguas nacionales y las presas como instalaciones estratégicas de seguridad nacional. ¡Si eso no queda claro, que quede claro. La competencia es federal, el agua es nacional y las presas son instalaciones estratégicas de seguridad nacional del gobierno de México!”.

Más riesgos para la mujer durante la pandemia

Antes, en su discurso de apertura, Sánchez Cordero reconoció que durante la pandemia “las mujeres han visto aumentar los riesgos a su integridad física y emocional o hasta su vida”.

Aceptó que “las muertes violentas de mujeres -feminicidios y homicidios dolosos-, no cesaron ni disminuyeron durante los meses que llevamos de pandemia. Esto nos duele y duele mucho.

“No tengo duda que esos crímenes siempre deben ser investigados como feminicidios y, en su caso, encuadrarse en dichos tipos penales”.

Con el tema de la libertad de expresión arrancó su discurso:

“Este gobierno respeta de manera irrestricta la libertad de expresión de todos los medios, en las redes sociales, en las manifestaciones y concentraciones de ciudadanos que hacen uso de sus derechos. Nuestra tarea no es contar cuántos asisten, sino que tengan garantizado el ejercicio de sus derechos. Sean uno o sean decenas o miles”, acotó.

Afirmó que las libertades se ejercen sin cortapisas, pero definió que la libertad de expresión, “es, como todas, un camino de doble vía. La crítica al gobierno se ejerce sin limitación alguna. Los criticados tenemos, creo yo, el derecho, y a veces hasta la obligación, de dar respuesta y exponer nuestras razones y argumentos”.

Luego, ante preguntas de diputados, habló de la relación de la Segob con los gobernadores y la Conago.

“Respeto enormemente la decisión que tomaron algunos de los gobernadores de dejar la Conago, pero quiero ser muy específica y explícita. La Conago no está en ley, menos en la Constitución, la Conago es una asociación civil, así tal cual, una asociación civil que formaron los gobernadores en la época, creo y recuerdo, en que ganó el PAN la Presidencia de la República.

“Decidieron hacerlo para fortalecer el diálogo con el gobierno, en ese momento que había ganado la oposición. Es su voluntad estar unidos en una asociación civil, su legítimo derecho de no estar dentro de esta organización. Yo con ellos sigo teniendo una amplia comunicación, una auténtica y regular comunicación. Y ellos saben, todos los gobernadores y la gobernadora y la jefa de gobierno que estoy al alcance de una llamada telefónica para atender cualquier tema de sus entidades federativas, cualquiera.

“Nunca me he dejado de reportar, nunca he dejado de atender a un solo gobernador o gobernadora o jefa de gobierno. Así que ellos saben perfectamente que tienen las puertas abiertas de la Secretaría de Gobernación.

Consulta popular

En cuanto a la consulta popular y la pregunta aprobada recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sánchez Cordero respondió:

“Es una pregunta que nos da un cauce o un camino hacia un tipo de justicia transicional, en donde los cuatro grandes temas de esta justicia transicional son: la verdad, el acceso a la justicia, la reparación y los mecanismos de no repetición.

“¿Por qué pienso que esta pregunta nos da el cauce para lograr esta justicia transicional? Porque contiene los elementos de la justicia transicional, porque lo que nos está preguntando la Suprema Corte son de algunos sectores políticos cuyas decisiones políticas violentaron derechos de posibles víctimas.

“Y no se refiere únicamente la pregunta a individuos en lo particular, sino a las implicaciones que decisiones de esta naturaleza afectaron derechos humanos. Por ejemplo, la tortura. Por ejemplo, las desapariciones o las desapariciones forzadas. Por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, algunas políticas que implicaron, impactaron a poblaciones completas y que han sido desplazadas de sus lugares de origen”.