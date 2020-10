Qué enseñará Vida Saludable, la nueva materia escolar que impulsan Salud y la SEP

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En medio del debate por el etiquetado frontal y la suspensión de la venta de algunos productos alimenticios, las secretarías de Salud y Educación Pública detallaron los contenidos de la nueva asignatura escolar Vida Saludable, la cual tendrá el objetivo de generar nuevos y mejores hábitos de vida en niños y niñas.

“Antes de que empezara el nuevo ciclo escolar, nos preparábamos para la re-conceptualización de la educación pública en torno a la salud y desarrollar una materia transversal, universal, adaptada a cada nivel educativo que comprendiera vida saludable y esta nueva materia ha sido desarrollada y estamos muy entusiasmados de los impactos positivos que está teniendo”, comentó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

En esta materia se representa el trabajo integrado del gobierno de México que ha permitido la restructuración de los contenidos curriculares en la educación básica en materia de seguridad general, competencia de la Secretaría de Salud como parte de la respuesta a la pandemia de covid-19.

“Es un cambio significativo del rumbo que tiene la educación pública en lo que respecta a la formación de capacidades y competencias para la salud”, comentó.

“Estamos construyendo un cambio cultural, los cambios culturales no se dan de un día para otro, no dependen solo de información, sino de cambio de perspectiva, en general y, por lo tanto, pueden resultar en cambios de actitud y de comportamiento y debe permanecer, debe ser un esfuerzo continuo”, dijo López-Gatell.

Alimentación, actividad física y sueño

Durante la conferencia participó el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINS) del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera Cervera, quien habló de la participación del sector salud en la configuración de la nueva materia de Vida Saludable.

“Es una asignatura que es única y que yo considero que sí va a marcar un hito en la historia de México”, aseveró.

El objetivo de Vida Saludable en alimentación, dijo, es pensar en bienestar de generaciones presentes y futuras y que esa óptica sea un eje para todo este tema a lo largo del ciclo escolar.

“Y también para comer mal: comer mal era un concepto abstracto en la escuela y ahora ya van a haber herramientas que van a permitir a los estudiantes entender de una manera mucho más precisa e identificar qué alimentos no es deseable que se consuman, porque son altos en ingredientes críticos que hace daño a la salud”, resaltó.

Entre las herramientas que se van a utilizar en la asignatura de Vida Saludable están los sellos de advertencia, el aprendizaje sobre la comida tradicional mesoamericana y la dieta de la milpa, y “la jarra del bien beber” para entender la importancia de una buena hidratación, sobre todo con agua, “en un país donde hay 40 mil muertes por el consumo de bebidas azucaradas cada año es fundamental”.

Se buscará promover la actividad física en todos los espacios y en todos los momentos de la vida, disminuir el tiempo sedentario y aumentar las horas de sueño.

“Y finalmente, la parte de higiene y limpieza, que es muy importante, que tiene elementos como la salud oral, que también tenemos una epidemia de caries y de enfermedades dentales por el alto consumo de bebidas azucaradas”, añadió Barquera Cervera.

“Es la primera vez que de forma unificada en México se tienen los elementos de salud, higiene, limpieza, alimentación, actividades físicas y medio ambiente en una asignatura”, destacó.

Es una de las estrategias más que vienen a complementar lo que se está haciendo junto con impuestos a las bebidas azucaradas, el etiquetado de advertencia y el trabajo de lactancia materna, subrayó.

Estilos de vida saludables

María Teresa Meléndez Irigoyen, directora general de Desarrollo Curricular de la SEP, explicó que la asignatura se inscribe en el área llamada Desarrollo Personal y Social.

“También en el esquema pueden ver cuáles son esas asignaturas que tienen aprendizajes esperados relacionados con Vida Saludable, y estos son educación socioemocional, educación física, conocimiento del medio, ciencias naturales, dependiendo del programa de estudios que se esté llevando, 2011 o 2017; y formación cívica y ética”,detalló.

Lo que busca, dijo, es desarrollar estilos de vida saludables.

“¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de adquirir hábitos, hábitos en relación a la alimentación, la higiene, la limpieza y la actividad física; o sea, la palabra ‘hábito’ es clave en esta asignatura.

“¿Cómo desarrollar esos hábitos?, ¿en dónde? En la escuela, pero también tiene que trascender a la familia y a la comunidad. Entonces, también esto tiene que ser pues uno de los ejes, de los motores, de la asignatura”, recalcó.

“Su palabra clave tiene que ser para el cuidado de sí y de los demás. Entonces, vamos a practicar hábitos, ya dijimos de qué, de alimentación, de higiene, de salud y actividad física, pero para el cuidado de nosotros mismos, pero también de los demás, y creo que varias de las prácticas actuales, el cubrebocas y ese cuidado también de nosotros”, indicó Meléndez Irigoyen.

En ese contexto destacó la importancia de promover que los niños, las niñas y los adolescentes tomen decisiones informadas para adquirir hábitos sobre salud, pero también sobre el medio ambiente.

Finalmente explicó que primero y segundo de primaria van a tener un periodo lectivo a la semana, esto quiere decir que anualmente van a contar con 40 horas.

Tercero y cuarto de primaria tienen periodos lectivos de 1.5 periodos a la semana y esto quiere decir 60 horas anuales.

Quinto y sexto de primaria, 1.5 periodos lectivos, lo que quiere decir 60 horas. Y en secundaria es un periodo lectivo que se transforma en 40 horas.

Migración

Respecto al informe de Organizaciones No Gubernamentales sobre los efectos de la pandemia entre la población migrante, donde aseguran que México no están aplicando protocolos sanitarios ni se hacen pruebas, no hay higiene, que se deportan sin revisiones de salud, y que por eso se ampararon para que la Secretaría de Salud atienda a los migrantes, López-Gatell contestó:

“El tema de los migrantes enfrenta grandes retos en el mundo entero porque definir políticas públicas incluyentes, que partan del principio general de que la movilidad es un derecho humano, es una gran dificultad”, afirmó.

Suelen ser personas y comunidades que viven en desventaja social y económica y tienen distintos ciclos donde se les re-victimiza por la aplicación arbitraria por mecanismos de restricción, apuntó.

“Con el tema de covid-19 y las fronteras internacionales hemos visto un fenómeno que tiene elementos controversiales con respecto a las prácticas científicas de la salud pública y me refiero en general al mundo, en distintas fronteras entre naciones”, señaló.

En ese sentido, citó el Reglamento Sanitario Internacional vigente, que data de 2005, vinculante a todos los miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluidos Guatemala, Belice y Estados Unidos, el cual estableció que los fenómenos de salud pública no deben ser utilizados para restringir innecesariamente el tránsito de las personas.

Asimismo, citó que, desde 1985, existe un vacío jurídico en México sobre la sanidad internacional, pues el reglamento de la Ley General de Salud en la materia es de ese año, pero en 1997 hubo una descentralización de los servicios de salud donde no se contemplaron fundamentos legales de acción técnica al respecto.

Sobre si tendría inconveniente en reunirse con los migrantes para resolver sus problemáticas en materia de salud, el funcionario aceptó un encuentro con quienes tengan legítimas inquietudes expresadas por medios lícitos.

Aniversario de la Ssa

En otro asunto y a manera de efeméride, López-Gatell recordó que un 15 de octubre de 1943 se creó la Secretaría de Salud, bajo el nombre, en ese momento, de Secretaría de Salubridad y Asistencia porque el presidente Manuel Ávila Camacho fusionó el Departamento de Salubridad Pública con la Secretaría de Asistencia Pública.

“Hace 77 años. Por lo tanto, hoy celebramos el aniversario de nuestra secretaría. 1943 fue un año decisivo para la salud pública porque en el mismo año, pero el 19 de enero, se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social y con esto se cubrieron los tres aspectos: la seguridad social, la salud pública y la asistencia social”, señaló.

Posteriormente, el recién fallecido Guillermo Soberón fue quien la transformó en la Secretaría de Salud en su forma contemporánea. Desde entonces, han perfilado grandes figuras desde el primer secretario de Salud, Gustavo Baz, comentó

El subsecretario Manuel Martínez Báez, un importante pionero en la salud pública y por eso el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE) lleva su nombre porque primero lo instauró como el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales (ISET), ilustró.

También hoy se celebra el Día de las Personas Trabajadoras de la Secretaría de Salud, en tanto que es el aniversario de la Secretaría de Salud, por lo que, en nombre del titular de la dependencia, Jorge Alcocer Varela, agradeció al personal y su importante labor que han cumplido en la respuesta a la epidemia de covid-19.