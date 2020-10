Pfizer solicitará autorización para uso de emergencia en EU de vacuna para covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La farmacéutica estadunidense Pfizer, quien junto con la firma alemana BioNTech desarrolla una vacuna contra el covid-19, anunció hoy que en noviembre próximo solicitará la autorización para el uso de emergencia en Estados Unidos del fármaco, una vez que haya alcanzado un objetivo clave sobre seguridad.

Los protocolos de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos establecen que se requiere de al menos dos meses de datos de seguridad antes de autorizar el uso de emergencia de una vacuna experimental contra el coronavirus.

Albert Bourla, presidente ejecutivo de Pfizer, afirmó en un comunicado que conforme al proceso que siguen espera cumplir con dicho requerimiento durante la tercera semana de noviembre entrante, casi un mes después del calendario que se habían fijado originalmente.

Transparency is important so I’d like to provide greater clarity around the timelines for @pfizer’s #COVID19 vaccine and the 3 key areas where we must demonstrate success in order to submit for Emergency Use Authorization (EUA) or Approval: https://t.co/EVSnMNoeRQ

— AlbertBourla (@AlbertBourla) October 16, 2020