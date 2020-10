Senadores del PAN exigen investigación profunda al Ejército

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron que se realice una investigación profunda al Ejército, con acompañamiento internacional, para conocer si hay una red vinculada al crimen organizado.

Lo anterior fue planteado tras la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, acusado de lavado de dinero y conspiración para importar heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana.

En conferencia de prensa, Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda señalaron que las acusaciones en contra del extitular de la Sedena muestran “lo podrido que ha estado el combate al crimen organizado en nuestro país”, y tiene que haber una investigación al interior de la Secretaría de la Defensa.

“Que no se nos olvide: hoy el presidente, como todo, quiere echar la culpa para atrás y decir que el pasado; sí, claro que muestra una descomposición, pero incluyendo la actual, porque llevan dos años de gobierno y no había ni siquiera una investigación al respecto, ¿cómo es posible?”, cuestionó Zepeda.

“Se necesita hacer una investigación a fondo, porque los militares de hace cuatro años prácticamente son los actuales, salvo los que acaban de salir del Colegio Militar, ¿no?, pero de ahí en fuera prácticamente el Ejército es el mismo y yo no puedo pensar que hayan pasado cosas sin que otros personajes estén involucrados”, comentó a su vez Gálvez.

Ambos legisladores panistas manifestaron que estas indagatorias tienen que hacerse en momentos en que avanza la militarización del país y se le da más poder al Ejército, poniendo en sus manos recursos por más de “cerca de 250 mil millones de pesos” para diferentes tareas, como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, sucursales del Banco Bienestar, cuarteles para la Guardia Nacional, remodelación de hospitales, dos tramos del Tren Maya y vigilancia de la frontera norte y sur, que “ha manejado con absoluta opacidad”.

“Entren ustedes a las páginas de transparencia y no van a encontrar información, porque se aduce que todos son temas de seguridad nacional, y me temo que no es cierto; me temo que salvo algunas cuestiones muy específicas de toda esta relación de actividades tendrían que ser licitaciones públicas, abiertas”, señaló la senadora.

Añadió: “Yo considero que hay que abrir la información y que hoy más que nunca hay que hacer auditorías de estos miles de millones de pesos que se están ejecutando dentro del Ejército con absoluta opacidad”.

Gálvez adelantó que presentará un punto de acuerdo en el Senado para exhortar a la Sedena a transparentar los recursos que se le están dando.

Por su parte, Zepeda adelantó que impugnará el oficio en el que el actual secretario, general Luis Crescencio Sandoval, anuncia al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que a partir del 6 de octubre pasado la Sedena asumió el control operativo de la Guardia Nacional, pese a que la Constitución ordena que el mando sea civil.

“Eso es inconstitucional y lo vamos a impugnar”, remató.