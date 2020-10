Sindemia: la tormenta perfecta que desató la letalidad del covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mundo está atrapado en una tormenta perfecta de tasas crecientes de enfermedades crónicas, infecciones persistentes y fallas de salud pública que han permitido una escalada de las muertes durante la pandemia de covid-19, según un exhaustivo estudio global de salud humana.

De acuerdo con la agencia Reuters, el surgimiento y superposición del SARS-CoV-2 con un aumento global sostenido de afecciones crónicas como la obesidad y la diabetes -además de riesgos ambientales adicionales como la contaminación del aire- han exacerbado el número de muertes por coronavirus, afirmó el documento.

El estudio Carga Global de la Enfermedad (GBD, por su sigla en inglés), publicado en The Lancet, es, subraya, el más completo de su tipo.

Analizó 286 causas de muerte, 369 enfermedades y lesiones y 87 factores de riesgo en 204 países y territorios para ofrecer una visión sobre la salud subyacente de la población mundial y el impacto del covid-19.

“El covid-19 es una emergencia de salud aguda por sobre una crónica”, dijo Richard Horton, editor en jefe de The Lancet.

