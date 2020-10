López-Gatell alerta sobre vacunas robadas: “comprarla es un delito”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, alertó a la población para que no compre la vacuna contra influenza Vaxigrip y tampoco adquiera anticipadamente la de marca Fluzone Quadrivalent, porque podría estar incurriendo en un delito o poniendo en riesgo su salud.

Sobre la vacuna contra la influenza, el funcionario recordó lo anunciado el 1 de octubre, tras arrancar la campaña nacional, que en el sector público ya se tenían garantizadas 36.5 millones de vacunas, por lo que rechazó el desabasto del insumo.

“Estas compras están garantizadas, es un contrato de varios años, que le venderá a Birmex y a su vez a la Secretaria de Salud”, dijo y pidió evitar la especulación.

En ese sentido, explicó que si en algún sitio no se encuentra la vacuna no es porque no exista, sino por el procedimiento de entrega desde la empresa fabricante que la transporta desde su centro de producción, en Lyon, Francia, y conforme van llegando en embarques, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) las inspecciona y se distribuyen a las entidades federativas.

“¿Puede pasar que una persona llegue y no haya vacuna? Si, puede pasar, porque la expectativa es muy grande. Hoy afortunadamente hay un interés, derivado de la conciencia de la pandemia de covid-19, y hay una demanda adicional y puede pasar que haya persona que lleguen y se acaben las vacunas y la siguiente lleguen las vacunas”, añadió López-Gatell durante la conferencia en Palacio Nacional.

Reiteró que las personas en riesgo son quienes tienen más de 60 años, niños de 6 meses a 5 años, las embarazadas porque si tienen mayor riesgo de complicarse si se enferman o incluso morir por influenza.

“Las vacunas contra en influenza, las que compra México, no son suficientemente efectivas para reducir la transmisión de la epidemia. No es propósito reducir la propagación de los virus de influenza.

“Irremediablemente, la tercera parte de la población del mundo se va a infectar de influenza, tenga o no tenga síntomas. Sólo una proporción pequeña, entre el 5, 8 o 12% de las personas con síntomas tendrán enfermedad grave, para reducirla se pone la vacuna de la influenza”, añadió.

En ese sentido, consideró que vacunar a quien no corresponde resultará en un desperdicio de la vacuna.

Sobre los informes de venta ilegal de la vacuna de la influenza, López-Gatell informó que han hecho seis denuncias a los cuerpos de seguridad y el jueves emitió Cofepris una alerta sanitaria porque la que reparte el gobierno mexicano, Vaxigrip, es de distribución gratuita por lo que su venta es ilegal y la que sí vende la Iniciativa Privada, llamada Fluzone Quadrivalent, empezará a ser distribuida hasta principios de noviembre.

Alertamos a la población sobre la venta ilegal de vaxigrip, vacuna contra la influenza que el gobierno ya pagó y con la que ningún particular debe lucrar. Para el sector privado informé que fluzone quadrivalent estará en el país a partir de noviembre. pic.twitter.com/0Fp3JRgvr9 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) October 17, 2020

“Hemos detectado robos francos, abiertos, a una de las instalaciones del IMSS; pero existe el robo hormiga, existe sabotaje, alguien, hay un proceso de investigación. Hemos detectado ya documentación sobre cotizaciones de venta, anuncios, entre 500 y 800 pesos”, señaló López-Gatell sin dar más detalles.

No obstante, resaltó que si una persona paga por la vacuna Vaxigrip, esta cometiendo un delito. Igual si alguien compra, durante octubre, la vacuna Fluzone Quadrivalent que todavía no está disponible en México, pondría en riesgo su salud.

“Vaxigrip es una marca registrada de Sanofi Pasteur de venta exclusiva al sector público; es decir, el gobierno la paga, pero usted no la paga, no puede pagarla; si la paga es un acto ilegal.

“Nadie debe pagar por la vacuna Vaxigrip, la venta de esta vacuna Vaxigrip es ilegal, quien la pague está contribuyendo a un delito, quien la venda está cometiendo un delito, quien se la venda al que la vende está cometiendo un delito posiblemente mayor. Entonces cuidado, la vacuna Vaxigrip en México es gratuita. Insisto en decir la marca para que nadie se confunda. Vaxigrip es la vacuna pública, es gratuita.

“Si a usted le ofrecen esta vacuna, si usted va a ponerse esta vacuna, véala, véala, por favor, memorice el nombre Vaxigrip. Si a usted le quieren vender esta vacuna es una vacuna robada, no hay más, está robada”, insistió,

López-Gatell alertó además la posibilidad de que la vacuna no haya conservado la calidad de la red de frío, que se calentó porque estuvo fuera del refri, porque no tiene una trazabilidad de su conservación, o porque podría estar adulterada.

“Entonces, cuidado, hay un riesgo adicional, no sólo que usted podría estar cometiendo un delito por comprarla, no sólo que quien se la vende indudablemente está cometiendo un delito por comprarla, sino que podría ser una vacuna no confiable en términos sanitarios, podría ser una vacuna insegura si usted la recibe en una entidad privada. Si la recibe en una institución pública se cuidan los protocolos de conservación en la red de frío. Vaxigrip no se vende”.

Por estos hechos, la empresa fabricante Sanofi Pasteur también presentó las respectivas denuncias, añadió.

Sobre Fluzone, remarcó que no está todavía disponible en México, en ningún consultorio médico o centro de vacunación, debido a que los lotes de fluzone están en el proceso de liberación por parte de Cofepris.