Rebrotes de contagios de covid-19 en Nuevo León, Chihuahua y Durango: Ssa

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que pese a las 11 semanas consecutivas de reducción en las cifras por covid-19 en 26 entidades, en Nuevo León, Chihuahua y Durango se ha registrado un rebrote de contagios del virus de SARS-CoV2.

“Esto es algo que requiere recapitular, repensar las condiciones de confinamiento, a partir del semáforo covid-19. Son diez indicadores sobre la ocurrencia de casos, hospitalizaciones, mortalidad, tendencias, trayectorias, en cada entidad federativa hay que considerar la trayectoria de la epidemia, aumentar la precaución y no disminuirla”, estableció en la conferencia de prensa vespertina realizada para hablar de la pandemia en el país.

Respecto a los motivos por los cuales pese a los repuntes en Europa en cuanto a los contagios por covid-19, no aumentan las cifras de muertes, el funcionario explicó que son diversos factores, entre los que destacó un mayor conocimiento de la enfermedad, por lo tanto, un mejoramiento en el cuidado del paciente.

“Después de la primera ola hubo preparación para lograr un mayor acercamiento de las personas enfermas a los servicios de salud”, indicó López-Gatell.

Además, añadió que las capacidades de atención han mejorado, aunque sigue sin haber un tratamiento para covid-19, pero existen más controles en el manejo y cuidado médico de la persona enferma en Europa y eso es lo que se está trabajando ahorita en México.

“Por ahí algunas personas, he visto en redes sociales y otros mecanismos de comunicación, que no han tenido clara la nomenclatura y entonces les preocupa que se hable de rebrote cuando no ven todavía un estado de control absoluto de la epidemia. No hay que confundirse. Rebrote significa un cambio en la trayectoria de la epidemia”, enfatizó.

Ilustró con el caso de Rusia, donde desde el 8 de mayo hasta el 5 de septiembre fueron disminuyendo los casos, pero después de la última fecha están aumentando.

“En México, igual que en todo el mundo y en este momento en particular en el hemisferio norte en donde está entrando el otoño y seguirá el invierno, existe la posibilidad, esta es una predicción que se ha hecho en el mundo -que la comunicamos desde mayo cuando estábamos en verano- que, llegado el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, podíamos tener exactamente eso, un cambio en la trayectoria”, subrayó.

“En este momento en algunos estados de la República estamos viendo trayectorias ascendentes, está aumentando el número de casos. A pesar de que en el conjunto del país tenemos 11 semanas consecutivas de descenso y que tenemos 26 entidades federativas que tiene una trayectoria de descenso, de disminución, de reducción, tenemos algunas que están ahorita en una fase de ascenso.

“Las dos que destacamos, porque la evidencia así lo sugiere, en este momento son Nuevo León y Chihuahua, seguidas de Durango, son las que tienen de manera más clara una trayectoria de ascenso, de aumento en el número de casos”, explicó López-Gatell.