Familiares piden investigar la muerte de Zyanya Estefanía como feminicidio

PUEBLA, Pue. (apro).- Los padres de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, apoyados por Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), pidieron al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del estado (FGE) que investigue la muerte de la joven como un feminicidio y no dar por hecho que se trató de un suicidio.

En la audiencia realizada este viernes en la Casa de Justicia de Puebla, Patricia Becerril y Martín Figueroa exigieron al juez de control que obligue a la Fiscalía a realizar una investigación seria y científica, con perspectiva de género, que permita tener conocimiento de la verdad histórica sobre la muerte de la joven, ocurrida en mayo de 2018.

La víctima, una doctora de 26 años de edad y originaria de la Ciudad de México, prestaba sus servicios en el Hospital del Niño Poblano (HNP) para especializarse en pediatría. El 16 de mayo de 2018 fue localizada muerta en el interior de su departamento, colgada del tubo de la regadera, y además se encontró una supuesta carta póstuma, por lo que se dio por hecho que se había quitado la vida.

Sin embargo, sus familiares y amistades expusieron que existen elementos que no concuerdan, pues Zyanya Estefanía no manifestaba tendencias suicidas y además hay dudas porque su forma de ser y expresarse no corresponde con lo expuesto en la carta.

Los padres pidieron al juez de control tomar en cuenta las pruebas de peritos particulares contratados por la familia, que demuestran que los agentes del Ministerio Público no realizaron las investigaciones mínimas correspondientes y sólo dieron por hecho que la joven doctora se suicidó, cuando había indicios sobre un posible asesinato.

Tanto los integrantes del OCNF como los familiares han expuesto que desde el primer día la carpeta de investigación estuvo plagada de omisiones, y una de ellas es que las muestras hemáticas fueron enviadas por los peritos de la Fiscalía al laboratorio después de un año y tres meses, y se presume que realmente no correspondían a Zyanya.

Becerril indicó que los peritos contratados encontraron que las marcas que presenta su hija en el cuello no corresponden a un cuerpo en suspensión. Otro perito en grafología comparó la letra de la carta con la de la víctima y encontró que había elementos que demuestran que está forzada o falsificada.

Cuando se dio a conocer el supuesto suicidio de Zyanya, surgieron versiones de que había tomado la decisión de quitarse la vida por supuesto acoso laboral, sin embargo, sus amistades rechazaron que ella hubiera manifestado indicios de depresión o que tuviera intenciones de matarse.

La carta póstuma, filtrada en ese entonces a los medios, daba a entender que la joven estaba decepcionada de su desempeño en la medicina, que no aguantaba la presión y que sentía que era un fracaso ante su familia.