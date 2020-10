En clase virtual, maestro de la UANL humilla a alumno que padece síndrome de Asperger

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bautizado como #LordAsperger, el profesor de la facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), César Leal, fue evidenciado en redes sociales por humillar a Jesús, uno de sus alumnos, quien padece síndrome de Asperger.

En un video de 9:29 minutos se observa cómo al maestro insulta a Jesús por no haber dibujado en su cuaderno el diagrama de un circuito cerrado.

Con palabras altisonantes, Leal se dirige a los alumnos que erraron en el ejercicio y en todo momento los compara con Jesús.

“Agarren la onda güey, recuerden que están estudiando ingeniería. Esto no es kinder. No es un juego. Van a reprobar si hacen lo que les da la gana. Como Jesús ahorita, pobre güey. Este güey de plano va a necesitar que le extirpen el cerebro”, dijo en la clase virtual.

Y siguió con Jesús: “A ver Jesús, quiero ver tu circuito güey, si en tres segundo no me lo enseñas pierdes la oportunidad. Uno, dos, tres –el muchacho muestra su cuaderno–. Perdiste la oportunidad güey, tacha, ya llevas varias tachas. Así que va a haber broncas con todos en este grupo que he estado regañando”, amenazó.

Continuó revisando el ejercicio a otros alumnos, pero al ver que estaban equivocados, recurrió nuevamente a la comparación con Jesús.

“Corrígelo güey, estas igual que Jesús, ustedes están mal de la cabeza, de a madre”, dijo a otro alumno, luego volvió con Jesús para criticarlo porque no estaba revisando su libro.

“No te alucines güey, tú no vas a poder ser un buen ingeniero, necesitas disciplinarte güey. Te damos chance al rato. Hay que poner un ejemplo güey, ok. Con mucho gusto te damos chance al rato”.

Pero antes Leal regañó así a Jesús: “Hey, cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la librera a mano, pinche burro. No te chifles, güey. Hazo, hazlo, hazlo. Yo les dije que nada de calculadora, les dije bien claro a mano y en la libreta. No se chiflen. La ingeniería no es para chiflados, la ingeniería es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí pues hay mucha competencia”.

La indignación de los alumnos fue trasladada a las redes sociales.

Hasta esta tarde, ni la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ni la Universidad Autónoma de Nuevo León se habían pronunciado al respecto.

En 1944, el pediatra austriaco Hans Asperger descubrió este síndrome en niños que presentaban una capacidad intelectual normal, pero tenían problemas de destrezas sociales, emocionales y de comunicación, así como conductas e intereses inusuales.

Forma parte de los trastornos del espectro autista y es más común en niños que en niñas. Por cada cuatro varones, una mujer tiene este padecimiento.

Las causas no están bien definidas, pero un componente genético puede ser el causante de este desorden, ya que quienes lo padecen tienen un pariente con esta condición.

Sus características son: problemas para comprender los sentimientos de otras personas o para expresar emociones propias, dificultad para entender el lenguaje corporal, evitan el contacto visual, buscan estar solos, o cuando quieren interactuar no saben cómo hacerlo, según información de la Secretaría de Salud.