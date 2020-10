“Council of dads”, sobre la familia, en Fox Premium

CIUDAD DE MÉXIDO (proceso.com.mx).- La serie estadunidense Council of dads (Consejo de papás), escrita, producida y dirigida por Tony Phelan y Joan Rater, se estrenará en Latinoamérica en el canal de paga Fox Premium.

Son 10 capítulos de una hora cada uno, que conforman la historia, basada en el libro homónimo que Bruce Feiler publicó en 2010. Se estrenará el miércoles 21 de octubre a las 23:50 horas, y cada miércoles habrá un nuevo episodio, pero desde ese 21 también se puede ver la serie completa para suscriptores de Fox Premium en la APP de Fox.

Council of dads se sumerge en la vida de Scott Perry (Tom Everett Scott), esposo y padre de cinco hijos, quien recibe la mala noticia de padecer cáncer que amenaza no sólo a su vida, sino al futuro de su familia. Decide pedirle ayuda a sus amigos más cercanos para que guíen y apoyen a su familia en el caso de que alguna vez él no pueda estar allí para hacerlo.

De ese modo, la familia Perry crece con la ayuda de Anthony (Clive Standen), el amigo más antiguo y leal de Scott; Larry (Michael O’Neill), su amado ahijado de Alcohólicos Anónimos; y Oliver (J. August Richards), su médico y el amigo más querido de su esposa. Este grupo de varones ofrecerá sabiduría, humor y orientación sobre cómo vivir, amar, cuestionar y soñar. Y juntos, descubrirán que para mantener a una familia unida se necesita mucho más de lo que jamás creyeron posible.

También actúan Sarah Wayne Callies, como la doctora Robin Perry y esposa de Scott; Michele Weaver es Luly Perry, la hija mayor de Scott y quien él crió como padre soltero antes de conocer a Robin; Steven Silver como Evan Norris, el esposo de Luly; y Emjay Anthony, entre otros.

David Gould, Jason Wilborn, Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman y Phelan y Rater son los productores ejecutivos de la serie.

Council of dads es una producción de Universal Television en asociación con Jerry Bruckheimer Television y Midwest Livestock Productions.

En la vida real, Phelan y Rater son esposos. Son reconocidos como guionistas y productores. Él ha producido dos docenas de episodios y escrito cinco de Grey’s anatomy, que narra el día a día de los cirujanos de un hospital. Ella también trabaja en el famoso programa. Se convirtieron en productores ejecutivos y dirigieron la sala de escritores con la creadora del proyecto Shonda Rhimes.

Tom Everett Scott, quien recrea a Scott Perry en Council of dads, es un actor conocido por su participación en varias series. Nació el 7 de septiembre de 1970 en Massachusetts. También ha trabajado en películas; por ejemplo, protagonizó el primer filme que dirigió Tom Hanks That thing you do! (“¡Eso que tu haces!”).