Trump admite ante su equipo de campaña que ha dudado de su victoria

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este lunes ante su equipo de campaña que hace varias semanas tuvo dudas sobre su posible victoria de cara a las presidenciales del próximo 3 de noviembre.

En una videoconferencia, el mandatario aseveró que “van a ganar”, aunque admitió que “es algo que no habría dicho hace dos o tres semanas”.

Las palabras del magnate neoyorquino llegan ahora que las encuestas sobre intención de voto le auguran la derrota, especialmente después de que fuera hospitalizado por contagiarse de covid-19.

POTUS: “We're going to win. I wouldn't have told you that maybe two or three weeks ago” https://t.co/wnfUbCHYmf

— Alayna Treene (@alaynatreene) October 19, 2020