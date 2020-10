Diputada de NL presenta denuncia penal por violencia política de género

MONTERREY, NL (apro).- La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Mariela Saldívar presentó hoy una denuncia penal por violencia política de género, por los ataques recibidos a través de las redes sociales como consecuencia de sus posturas en el Congreso local.

La legisladora acudió esta mañana a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para interponer la querella en contra de quien resulte responsable por mensajes cuya autoría desconoce y que incluyen información imprecisa en plataformas de Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram.

Detalló que de manera permanente la han señalado –a través de textos anónimos– de operar como legisladora por ser hija, ahijada, novia o amiga de hombres de la función pública o privada, cuyos intereses defiende, señalamientos que, subrayó, representan calumnias, difamaciones y acciones que se encuadran en violencia política de género.

Acompañada de la senadora Indira Kempis, también de MC, e integrantes de Mujeres en Movimiento, explicó que los difamadores seguramente son personas que han resultado afectadas por sus posturas como diputada en temas de Ley de Movilidad, Sistema Estatal Anticorrupción y elección de magistraturas.

#ViolenciaDeGénero El día de hoy inició con mucha actividad. Como les mencioné en la mañana, han surgido contenidos que buscan desacreditarme por mis posturas anticorrupción y en pro de los derechos humanos. 💻 https://t.co/irHS8jOYfS pic.twitter.com/zGidtMDCul — Mariela Saldívar (@Marielasvmx) October 19, 2020

Esos ataques, dijo, buscan que varíe el sentido de sus decisiones en la función legislativa, pero advirtió que no cambiará los criterios empleados hasta ahora, como lo ha demostrado al no aceptar ofrecimientos deshonestos, ni retrocederá ante amenazas de los desconocidos que la han atacado de manera calumniosa en espacios de internet.

“Jamás he aceptado ni aceptaré acuerdos facciosos y contubernios donde se intente negociar la ley. Seguiré mi lucha frontal en contra de la corrupción y en defensa de los derechos humanos. Los que hoy intentan difamarme no me intimidan”, remató la diputada.