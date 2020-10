Delgado “tiene que ir a la cárcel” por los mil 200 mdp que le dio la “extrema derecha”: Muñoz Ledo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras está en curso la tercera encuesta para el desempate por la presidencia de Morena, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), Porfirio Muñoz Ledo advirtió que de ganar Mario Delgado no lo reconocerá.

Además, exigirá que vaya a la cárcel por todas las ilegalidades que cometió por el gasto de mil 200 millones de pesos que le dio la “extrema derecha” del partido.

Muñoz Ledo, quien hoy afirmó que el resultado de las elecciones en Hidalgo y Coahuila fueron un revés para Morena, aunque también advirtió que hubo “un fraude monstruoso”, sostuvo que recurrirá a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), con el propósito de que se sancione a Delgado.

Después de que el INE prohibió a Delgado los espectaculares y las bardas para hacer propaganda, ahora realiza llamadas telefónicas a millones de hogares con un costo total de mil 200 millones de pesos, y por eso, señaló Muñoz Ledo, no reconocerá si gana, ni menos se le sumará.

“¡No, cómo me voy a sumar! Voy a ir a la Fepade por delitos electorales. ¡Claro que no, absolutamente no! No, porque es ilegal. No es de sumarme, yo no soy gánster. Esta no es la Cosa Nostra. El señor tiene que irse a la cárcel”, declaró en el programa Los Periodistas, en La Octava.

“Yo no voy a reconocer ninguna elección ilegal, (Delgado) ignora incluso el origen de nuestro movimiento, que no reconocimos en 1988 un fraude electoral, ni en 2006”, subrayó.

–¿Si gana Mario Delgado no lo reconoce?

–No, esa es una tontería. Yo no reconozco ninguna ilegalidad. Punto. Por eso no reconocimos a Felipe Calderón. Es lo mismo.

–¿Lo mismo?

–Es contra la ilegalidad, actos ilegales demostrados ante las autoridades.

–Usted aceptó las reglas y firmó.

–¡No está cumpliendo las reglas! ¡Está violando todas las reglas que firmamos, no las que no firmamos! Yo firmé lo de las encuestas, él metió dinero.

–¿Va a ganar Mario Delgado?

–No va a ganar. Primero, yo tengo más gente en la calle, mucha más y, segundo, va a perder legalmente. Es un asunto jurídico, no es un asunto partidario. Él ha violentado más que el PRI las reglas por las que nosotros iniciamos la transición democrática.

“Yo no puedo aceptar de Mario Delgado ni de Pedro de los Palotes ni dentro del partido una ilegalidad, no acepto. Si gana es un triunfo absolutamente… El INE tiene que decidir si ganó, yo no, el INE tiene que resolverlo”.

Desde que comenzaron el movimiento con Cuauhtémoc Cárdenas, en 1986, recordó el diputado federal, lo que se ha defendido es la legalidad, y Delgado –subrayó– ha gastado mil 200 millones de pesos.

“Es brutal. Si hay legalidad, no va a llegar, no va a llegar. Las bases están dispuestas a sublevarse contra el reino del dinero. Es la extrema derecha la que le está pagando”.

–¿La extrema derecha? ¿Quién?

–La del partido. ¿De dónde saca tanto dinero? Está probado… Dice que de simpatizantes, monjitas… además la ley electoral prohíbe los gastos privados. Él se estaba gastando todo esto porque creía que estábamos nosotros en tierra de nadie.

Según Muñoz Ledo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló el 17 de septiembre que en Morena aplican las leyes constitucionales y no se acepta esa cantidad de dinero.

–¿Mario Delgado ya tronó?

–Está fuera de la ley. Legalmente está tronado. Ha violado todas las leyes y la voy a ganar, además. Ahora tenemos este problema de la extrema derecha del partido. Mario no viene de la izquierda, viene de la derecha. Ellos tenían un partido llamado Centro Democrático, los de derecha se cubren como de centro, nunca de derecha.

Pero Delgado no es el principal responsable de este proyecto, sino el canciller Marcelo Ebrard: “Es el mono del organillero. Eso es lo que es”, finalizó.