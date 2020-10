AMLO: EU no tenía por qué consultar sobre Cienfuegos; su caso no debe debilitar al Ejército

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó hoy que el gobierno estadunidense haya evitado compartir información sobe el caso que desarrollaba sobre el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue secretario de la Defensa Nacional el sexenio pasado.

El mandatario expuso que los procesos que se desarrollan en ese país corresponden a su condición soberana y “no tiene por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio”.

El tema fue planteado durante la conferencia de prensa matutina que encabeza diario en Palacio Nacional, donde el presidente fue reiterativo en explicar que, si bien hay cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, hay respeto a la soberanía de cada nación, una definición que aplica también en sentido inverso, es decir, que en México no se permite que actúen agencias extranjeras.

Este martes, el general Cienfuegos, quien fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles el pasado jueves, comparece por segunda ocasión ante una corte estadunidense en la que procurará conseguir enfrentar el juicio en libertad, un proceso que, en general, no tiene intervención del gobierno de México que, inclusive, ya concluyó la asistencia consultar, pues de acuerdo al mandatario, el caso ha quedado en manos de la defensa del militar.

Cuidar la imagen del Ejército

López Obrador ha sido insistente desde el pasado viernes en que el caso del general Cienfuegos no afecte la imagen de las Fuerzas Armadas, un aspecto que reiteró esta mañana.

“En el caso de que se presentaran pruebas y se demostrara que el secretario de Defensa de Peña Nieto si es culpable de los delitos que se le atribuyen, se le tiene que castigar, no debe haber impunidad; también a quienes resulten involucrados, pero un asunto de esta naturaleza, aunque es muy lamentable, porque no deja de afectar (la imagen institucional), no puede ser algo que debilite, socave al Ejército Mexicano y a la Sedena”.

El mandatario reiteró que el Ejército y las Fuerzas Armadas son importantes para el desarrollo del país, para garantizar la paz y la tranquilidad, la defensa del territorio como nación independiente y soberana, por lo que dijo, procurará siempre fortalecer la institución.

Por segundo día, el mandatario precisó que, respecto al caso del general Cienfuegos, será él quien fije posturas por parte del gobierno mexicano, es decir, que será el vocero único al respecto, por la relevancia del caso y para evitar “la manipulación” de la información.

“Aunque sea como tomarse un Taffil me van a estar escuchando a mi que hablo despacito, no de corrido y me como las eses”, bromeó.