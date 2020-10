“El Chapo” no jugaba en grandes ligas, cuando mucho en Triple AAA: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una reiteración sobre la separación del poder político del poder económico, los negocios al amparo del poder por los que “delincuentes de cuello blanco” no perdían ni la respetabilidad, tuvo por ejemplo a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien enfrenta cadena perpetua en Estados Unidos.

“Se llegó a decir que el Chapo estaba entre… –no me gusta decirle así, Guzmán Loera, una disculpa—estaba entre los hombres más ricos del mundo. Yo dije en su momento que no: hablando en términos de béisbol, cuando mucho jugaba en Triple A, pero no en grandes ligas. Los que estaban en grandes ligas no aparecían, o sea, no eran tratados de la misma manera”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La expresión, que causó polémica inmediata en redes sociales, se refería en concreto a que contratistas y funcionarios que incurrían en actos de corrupción, a los que suele designar como “criminales de cuello blanco”, ni siquiera perdían su respetabilidad.

Los dichos del presidente fueron dados en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde planteó que en su gobierno hay una separación tajante del crimen organizado, lo mismo que de los delincuentes de cuello blanco.

“Siempre hemos sostenido que debe haber esta separación tajante (…) que el gobierno represente a todos (…) que ya no exista esta mezcolanza donde el poder económico y político se alimentan mutuamente. Que no exista eso y lo estamos logrando”, dijo.