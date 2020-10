CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, llamó a la población a tomarse un momento y reflexionar antes de compartir cualquier información en línea, para así evitar la diseminación de mensajes equivocados que pueden llegar a hacerse virales y tener efectos negativos en la salud y la vida de la población.

En un mensaje en redes sociales Guterres subrayó que “la información errada puede ser mortal” en el contexto de la pandemia del covid-19, por lo que pidió a la población prometer hacer una pausa para ayudar a detener la difusión de desinformación.

During the #COVID19 pandemic, the wrong information can be deadly.

Join me in taking the #PledgetoPause before sharing and help stop the spread of misinformation online. https://t.co/Rj0dg5OiZb pic.twitter.com/xeX8hoisXv

— António Guterres (@antonioguterres) October 20, 2020