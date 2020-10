Miss Mónica: ¿Cuándo se perdió la intención de ‘ni uno menos’ por la de ‘quiero más dinero’?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mónica García Villegas, exdueña y exdirectora del Colegio Enrique Rébsamen, cuyo colapso por el sismo del 19 de septiembre de 2017 provocó la muerte de 19 niños y siete adultos, criticó a los padres de las víctimas por exigir que se incremente la sentencia en su contra a 50 años, así como el pago de 5 millones de pesos por la reparación del daño por cada fallecido.

“¿Cuáles son los motivos de las demás partes en apelar esta sentencia? ¿Cuál es el interés perverso en buscarme una sentencia más elevada en prisión? ¿Cuál es la intención económica de solicitar más dinero por cada víctima?”, preguntó en una carta que ella misma escribió y que su abogado Rosendo Gómez Hernández leyó afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La misiva de dos cuartillas, dedicada “a quien lo esté leyendo”, subraya: “Me pregunto ¿dónde está aquella época donde comenzó la investigación para hacerle justicia a unos pequeños que fallecieron en el sismo? ¿Cuándo se perdió la intención de ‘ni uno menos’ por la de ‘quiero más dinero’?”.

Como lo hizo antes de escuchar su sentencia condenatoria, el pasado miércoles 14, en su carta “Miss Mónica” volvió a declararse inocente, dijo que es “una víctima más” del caso y que apelará la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento.

“De ningún modo estoy de acuerdo con esto, pues soy inocente. ¿Cómo podría ser yo la culpable de la muerte de alguien, causada por el colapso de mi escuela, producido por el sismo más estremecedor de este siglo en la ciudad? Voy a apelar la sentencia, lo haré porque no estoy de acuerdo en ser yo quien pague los reclamos sociales de justicia. Lo haré porque soy inocente”, escribió.

De paso, se manifestó “profundamente triste, pero no sola. He logrado en estos 17 meses conocer personas que, como yo, atravesamos un calvario de injusticias, y he aprendido que la mejor forma de enfrentar la adversidad es con la frente en alto”.

Ayer, padres de familia de alumnos que murieron tras el derrumbe del colegio, junto la asociación Ángeles contra la Impunidad, informaron que apelarán la sentencia contra García Villegas de 31 años de prisión y el pago de 400 mil pesos a los deudos de cada víctima. Adelantaron que pedirán 19 años más de cárcel y un monto de 5 millones de pesos por reparación del daño a las familias de cada niño y adulto fallecido.

Este miércoles, luego de leer la carta de “Miss Mónica”, su abogado consideró que tal exigencia es como pedir una “pena de muerte disfrazada”, pues su clienta acaba de cumplir 56 años y podría morir en reclusión. Luego secundó la postura de García Villegas al manifestar que la verdadera intención de los padres es el dinero y ello, subrayó, significa “mercantilizar la muerte”.

“Es triste porque (ella) es la persona más inocente a la que actualmente se le están fincando las responsabilidades, y lamentablemente ella transformó esto en un tema de ambición económica”, abundó.

Familia “en quiebra”

En la lectura de la carta estuvieron presentes Enrique García, hermano de Mónica, y dos hijas de ésta. El primero criticó que en un principio los padres de familia de los menores fallecidos decían que no querían dinero, pero ahora demostraron lo contrario.

“Quebrados ya estamos. Después de la pandemia más todavía, no puede ser. Quebrados ya estamos con mi hermana en la cárcel, no puede ser y no sabemos cómo hacerle y estamos mal”, dijo, y aseguró que no podrían pagar la cantidad de dinero que se pide por la reparación del daño.

“Confiamos en que, con el tiempo, en verdad llegue la justicia para mi mamá y todo se aclare, porque ella es inocente”, dijo Mónica, hija de la sentenciada.