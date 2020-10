Afirma Sinha "vivir un sueño"

Göttingen, 12 de junio (apro) - El mediocampista brasileño naturalizado mexicano, Antonio Naelson, acepta vivir "un Mundial soñado" Afirma: "La verdad, nunca lo imaginé, aunque sí soñaba con realizar una jugada de pared, pero jamás anotar un gol de cabeza" Ayer, tras una genialidad de, el delantero Omar Bravo anotó su segundo gol en un Mundial, el tanto que le daba a México la ventaja de 2-1 frente a Irán El propio Antonio Naelson, quien ingresó en el segundo tiempo, fue el autor del tercer gol del equipo mexicano, y quien prácticamente le cambió la fisonomía a la selección nacional "Todavía no me cae el veinte? Es una alegría indescriptible que uno no alcanza a expresarla con palabras Simplemente, son sentimientos que te quedan ahí para toda la vida", dice Antonio Naelson Matías nació hace 29 años en Itajá, Río Grande del Norte, Brasil El mundo del futbol lo conoce como, pero de haber continuado en su pueblo natal, cuenta, habría terminado como maestro de secundaria "En el pueblo no había otra carrera que no fuera la de maestro Al terminar la preparatoria empecé a jugar y ya no pude cursar ninguna carrera", relataExplica que Itajá es un pueblo de apenas siete mil habitantes, de los que unos 200 son maestros "Es un pueblo académicamente bien preparado porque, al haber pocos empleos, la gente se dedica a enseñar a los niños Básicamente son escuelas públicas; no hay ninguna particular No hay todavía una universidad El pueblo se ha estancado un poco ahí Para buscar otras alternativas, tienes que salir a un pueblo vecino" Añade que la gente vive de la pesca y del trabajo en las fábricas de ladrillos y tejas, así como de la agricultura "El pueblo no ha querido crecer o se ha estancado por culpa de las autoridades, que no permiten el crecimiento del pueblo y un mejor panorama para la gente" Refiere que salió de su pueblo a los 16 años de edad rumbo a Brasilia y, luego, viajó a Sao Paulo --¿Fue un accidente haber buscado su horizonte en México? --Sí Dice: "Normalmente, si uno quiere tener algo más grande en la vida, hay que salir del pueblo Todavía estudié dos años en la preparatoria del pueblo cuando empecé mi carrera de futbolista De ahí me fui a la capital y ya no estudié "La ilusión de los habitantes de Itajá es crecer como otros jugadores que salieron de ahí y que llegaron a equipos grandes; se convirtieron en jugadores de nivel nacional e internacional La gente que tiene algo de talento para jugar futbol siempre sueña con salir del pueblo y alcanzar un nivel más alto --¿Cómo resume su primera aparición mundialista? --Como algo inolvidable que no se vive todos los días, algo que queda en el recuerdo para toda tu vida Me siento afortunado de estar en el Mundial Estoy agradecido con Dios y con mis compañeros por el apoyo que siempre me brindan --¿Fue clave iniciar la Copa del Mundo con un triunfo? --Totalmente Ganar el primer partido siempre es algo que te da tranquilidad, confianza Sin embargo, no está hecho nada Mi gol contra Irán no se me olvida Quedará en la historia, pero hay que seguir trabajando"