Contra Angola "veremos a otro México", asegura "El Guille" Franco

Göttingen, 13 de junio (apro) - El delantero argentino naturalizado mexicano, Guillermo Franco afirmó que los integrantes de la selección nacional "queremos cumplir con las expectativas" que ha generado México en el Mundial En entrevista con, al finalizar el entrenamiento de la selección nacional --a puertas cerradas, en su cuartel de esta ciudad--, Franco afirmó: "El mejor momento de mi carrera lo estoy viviendo ahora, al estar en un Mundial" Franco reconoció que sobre él y el otro naturalizado mexicano, el brasileño Antonio Naelson "Sinha", "están puestos los ojos" de todo México Al referirse a la victoria ante Irán, "El Guille" dijo: "El haber empezado bien te da mayor confianza Antonio hizo un gran segundo tiempo, al dar el pase para el segundo gol y anotar el tercero Son cosas importantes para todo México y para nosotros, como naturalizados" Franco dijo que está consciente de la posibilidad de enfrentar a Argentina en caso de que México pase a la siguiente fase, y afirmó: "Mi corazón está con México" Admitió que, al momento de tomar la decisión de naturalizarse mexicano no pensaba en el Mundial "Lo hice en agradecimiento a todo lo que México me había dado en tres años y medio Después, una vez que obtuve la naturalización, me convocaron a la selección, y aquí estoy, gracias a Dios" Añadió: "Es algo muy lindo lo que he vivido Es una bendición estar en este lugar y cumplir un sueño muy bonito que he tenido durante mucho tiempo" --Ante Angola, México encontrará otro estilo de juego, un rival más rápido ?se le dijo --Sí, pero también va a ser otra la selección de México, porque el domingo pasado se vio muy presionada en el primer tiempo Contra Angola, la selección se va a soltar un poquito más? Vamos a ver otro México, si Dios quiere Esperamos sacar un buen resultado para llegar un poco más tranquilos ante los portugueses" Agregó: "Queremos cumplir con las expectativas que ha generado la selección mexicana El domingo pasado dimos un paso muy importante" --¿La victoria los liberó de la presión generada en torno a la selección y de su entrenador Ricardo Lavolpe? --Sí Estamos conscientes de todo eso Ahora, a la selección se le considera favorita del grupo Eso se lo ha ganado; nadie le ha regalado nada Eso es muy importante para nosotros --Francisco "Kikín" Fonseca afirma que esta selección tiene varios ángeles, ¿Cuál es el ángel de Guillermo Franco? --Yo no tengo un ángel Para mí, lo más importante de mi vida se llama Jesucristo Yo soy cristiano y él fue quien me cambió la vida en un momento importante, y hoy le debo todo a Jesús, como el hecho de estar en este Mundial