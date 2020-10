En riesgo la clasificación de México a la siguiente ronda

Göttingen, 13 de junio (apro) - Jared Borgetti se perderá el resto de la primera fase del Mundial alemán Pero su lesión también puede significar su adiós de la Copa del Mundo si México no consigue avanzar a la siguiente ronda El jefe de los servicios médicos de la selección nacional, José Luis Serrano, confirmó hoy que Borgetti sufre una lesión en el músculo femoral izquierdo, con lo que no jugará ante Angola y Portugal, los próximos rivales de México en el Grupo D Serrano dijo que Borgetti permanecerá inactivo entre ocho y 10 días, de acuerdo con la resonancia magnética aplicada al futbolista, quien hace unos días afirmó que el de Alemania será su último Mundial Serrano, quien aún mantiene dudas sobre la evolución del delantero del Bolton de la liga Premier de Inglaterra, afirmó que, horas antes del tercer partido de México contra Portugal, el próximo 21 de junio, se realizará a Borgetti una nueva resonancia magnética, para ver si está en condiciones de jugar Borgetti se lesionó en el partido en el que México venció 3-1 a Irán, el pasado domingo Dijo: "Estoy preocupado por mi situación, pero en la cancha tienen que estar aquellos que estén al ciento por ciento" En tanto, el técnico Ricardo Lavolpe está en la mira de la FIFA, que amenaza con aplicarle sanciones si, en los próximos partidos, no deja de fumar Según el vocero de la FIFA, Markus Siegler, el caso de Lavolpe "no es un buen ejemplo" para la sociedad, ni para el propio organismo, que ha dispuesto combatir ese mal de raíz Siegler advirtió que si Lavolpe vuelve a fumar en un partido de la selección será sancionado por la FIFA, organismo que, desde 1989, cuando estalló el escándalo de los "cachirules", mantiene un constante seguimiento a la Federación Mexicana de Futbol por los constantes escándalos en que incurren sus directivos y jugadores El más reciente episodio ocurrió el año pasado en Alemania, cuando los jugadores de Cruz Azul, Aarón Galindo y Salvador Carmona, dieron positivo en un control antidopaje, mientras se desarrollaba la Copa Confederaciones Alemania 2005 El gobierno alemán prohibe también fumar en los estadios y en lugares públicos, aunque en los trenes ?el medio más común de transporte en Europa--, existen vagones exclusivos para fumadores El vicio de Lavolpe --y su afición, desde hace algunos días, por el vino-- es un tema tratado frecuentemente en los medios de comunicación locales, donde han llamado al técnico "Fluppe" o "Kippe", términos con los que los alemanes llaman al fumador empedernido Los medios alemanes también señalan en sus crónicas que Lavolpe, "además de mantener fuertes diferencias con los reporteros de México, toma mucho café y fuma muchos cigarros `Marlboro`"