Advierte el auxiliar de Lavolpe que Angola será un rival difícil

Göttingen, 14 de junio (apro) - En su segunda aparición mundialista, México llegará este viernes a su cita contra Angola, dispuesto a "dejarle el menor tiempo posible el balón a los africanos para que no puedan atacar" El auxiliar técnico de Ricardo Lavolpe, Francisco Ramírez dijo que México deberá apostar al futbol de conjunto Ramírez, quien la hecho el trabajo de "espía" de los rivales del equipo mexicano, siguió a Angola durante la pasada Copa Africana "Sabemos perfectamente cuál es su propuesta y que es lo que nos vamos a encontrar el viernes", dijo Explicó que, tras su discreta actuación en su debut frente a Portugal, Angola presenta como mejores armas a sus delanteros, como Fabrice Maieco Akwa, quien lo hace a una gran velocidad, lo que caracteriza al futbolista africano Añadió que el mediocampista Ze Kananga "suele darle mucha profundidad al equipo" "Los angoleños son muy buenos jugadores, aunque colectivamente no son tanto", señaló Ramírez, quien indicó que "México tratará de tener el balón y generar el desgaste del rival No se trata de establecer un marcaje personal" Advirtió que, tras perder contra Portugal, Angola será un rival "más peligroso" ante la posibilidad de quedar fuera del Mundial El equipo mexicano viaja mañana a Hannover, donde se enfrentará a los angoleños El árbitro del partido será Shamsul Madin, de Singapur, según la designación realizada hoy por la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) La FIFA también eligió al mexicano Marco Antonio Rodríguez, quien debutó en el partido Inglaterra-Paraguay, para el juego Holanda-Costa de Marfil, aunque lo hará como cuarto juez Otro mexicano, José Luis Camargo, será el quinto silbante El árbitro será el colombiano Oscar Ruiz