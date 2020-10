Borgetti no jugará ante Portugal

Göttingen, 19 de junio (apro) - El delantero Jared Borgetti no logró recuperarse de la lesión y no jugará en el partido crucial ante Portugal, en el que la selección nacional buscará su clasificación a la segunda ronda Borgetti, quien se lesionó en el partido frente a Irán, ha manifestado cierta mejoría, pero no logró su plena recuperación, por lo que se decidió no arriesgarlo en el último juego de la primera fase de la Copa Mundial, dijo el preparador físico del equipo mexicano, el uruguayo Milton Graniolati Por su parte, el jefe de los Servicios Médicos de la Selección Nacional, José Luis Serrano, dijo, en conferencia de prensa, que la tomografía practicada al jugador reporta entre un 75 y 80 por ciento de cicatrización del músculo "Es un buen resultado; sólo encuentro un poquito inflamado el tendón", añadió Según Graniolati, el delantero del Bolton de la Liga Premier de Inglaterra estaría en condiciones de reaparecer en la siguiente ronda, en caso de que México consiga avanzar en el Grupo D, donde complicó su situación, tras la deplorable actuación en su empate frente Angola "Hay esperanzas de que Jared esté listo para el siguiente encuentro", dijo el preparador físico La baja de Borgetti, de 32 años de edad, se produjo durante el juego en el que México venció 3-1 a Irán, y ha trastocado los planes del entrenador Ricardo Lavolpe, quien consideraba a Jared una importante pieza en su esquema táctico En el juego contra Angola, Lavolpe probó fortuna con Francisco "El Kikín" Fonseca El propio Serrano recomendó al cuerpo técnico del equipo mexicano esperar la plena recuperación del delantero, por lo menos otros cinco días más "Podríamos decir que, con ese periodo, tendríamos al jugador en un ciento por ciento de su recuperación", agregó