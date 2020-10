Confían los seleccionados en obtener la calificación ante Portugal

Göttingen, 19 de junio (apro) - Luego de haber comprometido su futuro en la Copa del Mundo, los seleccionados mexicanos afirman que este miércoles frente a Portugal conseguirán el pase a los octavos de final Cientos de aficionados mexicanos volvieron hoy a esta apacible ciudad con sus tradicionales cánticos ?el "Cielito Lindo" y "Volver, volver?"--, en víspera del decisivo encuentro ante Portugal, donde el equipo dirigido por el técnico Ricardo Lavolpe buscará por lo menos un empate que les asegure su pase a la siguiente ronda El mediocampista Gonzalo Pineda dijo estar convencido de que México obtendrá finalmente su clasificación, aunque "deberá superar a un adversario nada sencillo, como Portugal" Luego de lo dicho por el entrenador de Portugal, el brasileño Luiz Felipe Scolari, en el sentido de que enfrentarán a México sin sus figuras, con el fin de cuidar las tarjetas amarillas --una segunda amonestación implica la sanción inmediata del jugador, misma que se aplicará en el primer juego de la segunda ronda--, Pineda señaló: "No le hace que Portugal no se presente con sus figuras Para nosotros, lo que importa es la mentalidad ganadora con la que debe salir a la cancha el equipo mexicano" Tras el penúltimo ensayo del equipo mexicano antes de enfrentar a los lusitanos, el defensa Mario Méndez dijo: "El equipo está dispuesto a jugar bien frente a Portugal para llegar motivados a la segunda ronda" Por su parte, El argentino naturalizado mexicano, Guillermo Franco, prácticamente dio por asentada la calificación, pues habló incluso de los posibles rivales de México en la segunda fase: Holanda o Argentina Dijo: "Ambos son tan complicados como México, y ellos también deben estar pensando en no enfrentarnos" Añadió que México no pecará de conformista si sale a negociar el empate A su vez, el zaguero Carlos Salcido admitió que en los planes del equipo mexicano no estaba contemplado resolver su clasificación hasta el tercer juego "Estamos conscientes de que el resultado contra Angola no nos ayudó mucho, pero quedamos tranquilos porque el equipo tuvo mucha disposición Hubo un poco desilusión porque el resultado no fue lo que esperábamos Pero este es un Mundial y uno se topa con selecciones fuertes Sin embargo, nosotros venimos a hacer historia", añadió