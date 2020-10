Justifica Lavolpe haber lanzado agua a fotógrafos

Gelsenkirchen, 20 de junio (apro) - Mientras que Jared Borgetti anticipó que sí jugará mañana ante Portugal, pese a que su lesión no ha cicatrizado aún, el entrenador del equipo mexicano, el argentino Ricardo Lavolpe, minimizó el incidente del domingo pasado cuando, inesperadamente, aventó agua a los fotógrafos Sin más, Lavolpe dijo que a los periodistas, "la verdad, habría que tirarles más cosas para que aprendan que hay una educación y que están representando a México" El fotógrafo de la agencia AP, Claudio Cruz, tomó ese día al técnico argentino lanzando agua a los reporteros gráficos Lavolpe, quien ha agredido a reporteros, como a René Lizat, enviado del periódico, luego de que éste diario ha publicado una serie de declaraciones del entrenador--, justificó sus actos, al afirmar que lo hizo para "proteger al país" Añadió que los reporteros ?en este caso los fotógrafos-- no respetan la seguridad encargada de proteger a la selección nacional En el estadio Gelsenkirchen, donde el equipo reconoció esta noche el terreno de juego en vísperas de su crucial encuentro contra Portugal, Lavolpe se contradijo: primero negó que haya lanzado agua, con botella en mano, a los fotógrafos ?"como siempre, la prensa sigue mintiendo", afirmó--, pero luego aceptó su actitud: "Dicen que lancé agua, pero no dicen que es una falta de respeto? Parece que no estamos educados, La policía, que estaba atrás, tenía que poner las manos para que no sacaran fotos", señaló En la imagen de Lavolpe, que ya recorrió el mundo, se ve al entrenador tras la reja de malla que separa el recorrido del autobús con el acceso al estadio de Göttingen con una botella de plástico, simulando a un niño malcriado jugando a las pistolitas de agua En tanto, Borgetti afirmó que jugará contra Portugal, no obstante la recomendación médica y del preparador físico, Milton Graniolati, que consideró inoportuno el regreso del sinaloense El jefe de los servicios médicos del equipo mexicano, José Luis Serrano, dijo ayer que la recuperación de Borgetti presentaba un avance del 75 al 80 por ciento, pero aceptó que lo mejor era que guardara reposo por cinco días más Borgetii reconoció que tal vez no esté en condiciones de jugar los 90 minutos