Borgetti podría reaparecer ante Argentina

Göttingen, 22 de junio (apro) - La selección mexicana retornó hoy aquí a los entrenamientos a puertas cerradas, luego de haber conseguido su clasificación a los octavos de final, no obstante su derrota 2-1 ante Portugal La novedad fue la reincorporación de Jared Borgetti, quien trabajó al parejo del grupo por primera ocasión desde su lesión, ocurrida durante el debut de México en el Mundial frente a Irán Borgetti podría estar disponible para el partido ante los argentinos, este sábado, en Leipzig "Yo lo veo bien Se recupera rápidamente Por lo que me ha comentado el médico (José Luis Serrano), Jared ya está realizando trabajos normales con el resto del grupo", dijo Guillermo Cantú, director de la Comisión de Selecciones Nacionales Sin embargo, Cantú aclaró que el jugador "tiene la última palabra" Pero los problemas no cesan en la concentración del equipo mexicano, luego de la expulsión en el partido ante Portugal de Luis Pérez, quien no podrá jugar contra los argentinos Por otra parte, la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) designó hoy a Massimo Busacca, de Suiza, como el árbitro central del juego Argentina-México Busacca será auxiliado por sus compatriotas Francesco Buragina y Mattias Arnets