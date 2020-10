Denunciará la FMF a dos agencias de viajes que defraudaron a aficionados mexicanos

Göttingen, 22 de junio (apro) - Mientras la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) dijo desconocer el fraude cometido a miles de aficionados mexicanos por agencias de viajes en la venta de boletos para el Mundial, la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) anunció que se emprenderá acción penal contra dos de ellas, que ya fueron detectadas Según el vocero de la FIFA, Markus Siegler, hasta ahora nadie les ha informado sobre la situación de miles de aficionados defraudados con los boletos de entrada a los estadios durante los tres juegos disputados por México en la primera ronda de la Copa del Mundo, ante Irán, Angola y Portugal Siegler indicó que, en el caso de 350 aficionados de Inglaterra que también fueron defraudados con los boletos, serán recompensados por la propia FIFA para que asistan a un juego de los cuartos de final, cuyos rivales saldrán de los siguientes encuentros de octavos de final: Argentina-México y Alemania-Suecia Pero en el caso de los aficionados mexicanos, el vocero de FIFA afirmó: "No tenemos conocimiento al respecto" Lo dicho por la FIFA coincide con un comunicado emitido horas antes por la Femexfut, la cual reaccionó casi una semana después de las constantes denuncias de los aficionados mexicanos El secretario general de la Femexfut, Decio de María dijo que no se ha cometido ningún fraude en la venta de boletos, y afirmó que la Procuraduría Federal del Consumidor siempre estuvo enterada de la forma en que fueron distribuidos un total de 19,500 boletos únicamente a siete agencias de viaje autorizadas para vender los boletos en México: Nevada Tours, Viajes Crucero, Eventos Deportivo Meza Sports, Viajes Gerpa, Agencia Galindo y Segura, Agencia de Viajes Gallego Grijalva, y Viajes Mundomex Entrevistado esta tarde por Apro, De María explicó que, del total del boletaje dispuesto por FIFA a México, la Femexfut repartió el 65 por ciento entre sus afiliados ?Primera División, Primera A, Segunda División, Tercera División y el Sector Aficionado, y el resto a esas agencias de viaje Dijo, inclusive, que la FIFA "tiene conocimiento detallado de la forma en que fueron distribuidas las entradas" y que, además, la Femexfut cuenta con una relación pormenorizada de cómo fueron vendidos los boletos, debido a que éstos son personalizados e incluye hasta el número del pasaporte del interesado Además, De Maria señaló que la Femexfut informó en tiempo y forma a la Procuraduría Federal del Consumidor sobre la distribución de todo el boletaje Dijo desconocer si algún directivo de la Femexfut está involucrado en la reventa de boletos, pero reveló que el organismo ya detectó al menos a dos agencias de viajes que defraudaron a los aficionados mexicanos, contra las que se emprenderá acción penal La reacción de la Femexfut se produjo un día antes de cumplirse la semana de que la FIFA obligó a renunciar a un miembro de su comité ejecutivo, Ismail Bhamjee (Botswana), a quien también conminó a retirarse de la Copa del Mundo y abandonar Alemania, tras haber confirmado que vendió boletos para el Mundial a un precio tres veces mayor a su costo original Desde el inicio del Mundial, se denunció un cuantioso fraude contra aficionados mexicanos que compraron paquetes para asistir a los juegos de la selección mexicana, pero una vez en Alemania no recibieron sus boletos, como se les había prometido