Confían los seleccionados en vencer a Argentina

Leipzig, 23 de junio (apro) - Luego de su decepcionante actuación en la primera fase, los integrantes de la selección mexicana confían en vencer mañana a Argentina y dar la gran sorpresa en la Copa del Mundo de Alemania "Conocemos muy bien al equipo argentino México ha demostrado que puede vencerlo; tenemos esa oportunidad", dijo el capitán del seleccionado mexicano, Rafael Márquez, tras el reconocimiento a la cancha del estadio mundialista de Leipzig, esta noche México y Argentina se disputan el pase a cuartos de final, donde se enfrentarían al ganador del encuentro Alemania-Suecia, selecciones que ese mismo día, en Berlín, buscarán su calificación Para el partido contra Argentina está listo Jared Borgetti, quien hoy trabajó "sin problema alguno", dijo el médico del equipo, José Luis Serrano Sin embargo, en la práctica, el portero Oswaldo Sánchez resultó con una mano inflamada, producto de un golpe de rodilla Empero, Serrano afirmó que "no habrá problemas" para que el guardameta esté contra Argentina Por la mañana, antes de viajar a Leipzig, el equipo mexicano realizó su entrenamiento, en el estadio Jahn, de Göttingen El partido contra Argentina tiene otro ingrediente: el hecho de que el técnico de la selección nacional, el argentino Ricardo Lavolpe y el delantero Guillermo Franco ?naturalizado mexicano en mayo de 2005--, se enfrenten al seleccionado del país en que nacieron Lavolpe fue campeón del mundo con Argentina en 1978, aunque por su situación, como tercer portero, no jugó ningún partido en el equipo dirigido entonces por César Luis Menotti A 28 años de distancia, Lavolpe llega a la ronda de los octavos de final con un equipo en crisis y enfrentado con los representantes de los medios de comunicación mexicanos "Todo terminará el sábado, y ya se verá el resultado", dijo Lavolpe en el estadio de Leipzig Explicó que la clave del éxito será la posesión del balón y la iniciativa, aunque señaló que esperan que Argentina los presione desde un inicio Afirmó que México puede vencer a Argentina, basado en la máxima de que, una vez concluida la primera fase, todas las selecciones comienzan de cero "Ya no importa si Argentina sumó más puntos o si México terminó en la segunda posición", añadió Luego, aceptó que su proceso de tres años y medio al frente de la selección nacional ha sido difícil, "con muchas tormentas Todo esto lo saben mis jugadores" Añadió que, por ello, hay unión dentro del grupo, que es lo importante Por su parte, "Rafa" Márquez dijo también que el equipo puede llegar a los cuartos de final, "¿Y por qué no, a las semifinales?" Señaló que el equipo no ha perdido la confianza de disputar el famoso quinto juego en un MundialEn tanto, en la concentración de los argentinos, el mediocampista Juan Ramón Riquelme advirtió a quienes dan por segura una victoria de los sudamericanos: "México es un rival duro Rinde muy bien e intenta jugar un futbol lindo" Riquelme recordó el partido disputado el año pasado en la Copa Confederaciones Alemania 2005, donde mexicanos y argentinos empataron a 1 gol después de los tiempos extras El juego se decidió en penaltis a favor de Argentina Antes, México ganó 1-0 a Argentina en la Copa América de Perú 2004 "Hay que meternos en la cabeza que no podemos cometer errores De lo contrarios, nos volvemos a casa", insistió Riquelme, quien mañana cumple 28 años de edad La joven promesa de Argentina, Lionel Mecí también festejará su aniversario este sábado El jugador del Barcelona cumplirá 19 años La selección argentina practicó hoy en el estadio de Leipzig, y aunque el técnico José Pekerman no reveló el cuadro inicial, anticipó que los suplentes Messi y Carlos Tévez regresarán a la banca "Acá los errores se pagan caro, y no hay chance de revanchas Es a todo o nada? Jugaremos con esa mentalidad", dijo José Pekerman en conferencia de prensa También recordó el juego entre México y Argentina, en territorio alemán: "Fue un partido muy parejo Nosotros valoramos el trabajo que hizo México en esa Copa Nosotros lo consideramos, como también ellos a nosotros Ellos saben que ese día Argentina pudo superar adversidades Ahora, tenemos el potencial que demostramos en ese juego"