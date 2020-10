Reconoce Blatter la necesidad de reducir los errores arbitrales

México, D F, 23 de junio (apro)- El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, afirmó hoy en Berlín que los errores demuestran que la perfección en el arbitraje no existe Puso como ejemplo el error del árbitro mexicano, Armando Archundia, quien no validó un gol a Francia ante Corea del Sur, el viernes pasado en Leipzig, cuando el balón, dijo, rebasó claramente la línea (de gol) y, sin embargo, el árbitro no concedió la anotación, lo que calificó de lamentable Añadió: "Es necesario que trabajemos con las tecnologías que nos permitan controlar la línea de gol Actualmente, se está experimentado con dos tecnologías diferentes: la del chip electrónico en el balón, y otra propuesta por la Federación Italiana (FIGC) referida a la instalación de cámaras especiales en los arcos" No obstante, Blatter se dijo satisfecho con el desempeño de los árbitros en lo que va del Mundial 2006 "Desde el Mundial 2002, el arbitraje es un asunto al que le presto una atención especial La preparación de los árbitros y la decisión de hacerlos trabajar en equipo han sido un éxito", señaló Blatter durante la conferencia de prensa cotidiana de la FIFA en Berlín Dijo: "Los árbitros son seres humanos Cometen errores, los que hay que trabajar para reducirlos todavía más, pero la perfección en el arbitraje no existe " Si todas las decisiones se tomaran definitivamente echando mano del video, ya no habría discusiones apasionadas después de los partidos", bromeó el mandamás de la FIFA Por otra parte, la FIFA anunció cambios sustanciales en su clasificación mundial mensual, frecuentemente criticada por los observadores, debido a ciertas "incoherencias" El suizo Joseph Blatter apuntó: "El funcionamiento de la clasificación será modificado: tomará en cuenta los resultados de los últimos cuatro años y no más de los ocho actuales", Agregó que el nuevo sistema será dado a conocer el próximo 6 de julio Blatter dijo que Estados Unidos, que ocupa actualmente el quinto lugar en la clasificación de la FIFA, lo había "decepcionado mucho" Entre las "incoherencias" denunciadas con frecuencia por los observadores, destacan el cuarto puesto de México y el decimonoveno de Alemania, que desde hace dos años ha disputado sólo partidos amistosos, con excepción de la Copa de las Confederaciones en 2005