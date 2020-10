Brasil no está para "jugar bonito", sino para ser otra vez campeón del mundo: Parreira

Dortmund, 27 de junio (apro) - Carlos Alberto Parreira, entrenador de la selección de Brasil, pentacampeona del mundo, afirmó que su equipo no está para "jugar bonito", sino para ser otra vez campeón del mundo Para acabar con la polémica abierta esta noche en la conferencia de prensa, en el estadio de Dortmund, Parreira aclaró que "la historia no habla de `jogo bonito`, sino de campeones mundiales" Incómodo y fastidiado, Pariera insistió en una atestada sala de conferencias: "No es la hora del `jogo bonito` Es la hora de los campeones", y se preguntó: "¿Por qué nosotros tenemos que jugar `jogo bonito` y los demás no?" Pese a todo, y sin mostrar su futbol espectacular, Brasil venció hoy 3-0 a Ghana, y camina hacia la conquista de su sexto cetro mundial "Lo importante es avanzar a la siguiente ronda, y nosotros pasamos", dijo el entrenador Luego, Parreira destacó la actuación de Ronaldo que, con su gol número 15, anotado anoche a Ghana, se convirtió en el mayor goleador en la historia de los mundiales "Ronaldo es un jugador especial, para las grandes ocasiones Nunca tuve dudas de él", dijo Parreira, hasta hace poco centro de las críticas de la prensa de su país, que lo acusaba de "necedad" por su afán de mantener en la titularidad al goleador, no obstante su baja de juego y su exceso de peso "Ronaldo será clave en los próximos encuentros Es un jugador que define partidos; estoy seguro de eso Pienso que el récord le pertenece; tiene más goles que cualquiera en la historia", añadió Pero mientras Ronaldo ha visto cómo renace su imagen, Ronaldinho, en cambio, se ha eclipsado en esta Copa del Mundo, donde el futbol vistoso y espectacular que ha mostrado en su club, Barcelona, sigue sin aparecer en Alemania 2006 Pronto, Ronaldinho encontró la razón: "Es difícil porque todos intentan impedir, primero, que nuestro equipo pueda jugar y, después, piensan en salir para el juego Por esa razón tenemos que estar siempre preparados para lo peor" Transcurridos los primeros cuatro de siete juegos que Brasil necesita para llegar a la final de la Copa del Mundo, Ronaldinho no ha podido anotar un gol