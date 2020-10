Renuncia Peckerman a la selección argentina

Berlín, 30 de junio (apro) - No sólo la aventura de la selección argentina ha llegado a su fin en la Copa del Mundo Alemania 2006 Tras la eliminación del equipo albiceleste, también concluyó la etapa del entrenador José Peckerman "Esto terminó Es un ciclo ya finalizado porque seguramente no voy a continuar" al frente de la selección Argentina, dijo Peckerman al llegar a la sala de prensa Añadió: "Estoy convencido de que todo lo que estuvo a mi alcance lo hice y que siempre hay que buscar otras cosas" Peckerman dijo que "la verdadera pena" es que Argentina haya sido eliminada del Mundial "Todo lo demás va a seguir bien? La verdadera pena es por los hinchas, por ustedes (los periodistas), por lo que esta selección merecía, porque no pudimos avanzar más" Argentina fue derrotada esta tarde por Alemania en el estadio de Berlín en serie de penaltis (4-2), luego de que los 90 minutos reglamentos y los dos tiempos extras terminaron con empate a 1 gol El portero alemán Jens Lehmann atajó los penaltis de Roberto Ayala (quien abrió el marcador al minuto 49) y de Esteban Cambiasso Por los alemanes, empató su artillero Miroslav Klose Peckerman negó que la eliminación de Argentina vaya a generar una ruptura del grupo "Esta selección nos dio optimismo a los argentinos, que ahora estamos dolidos Los jugadores mostraron el verdadero nivel del futbol argentino Son talentosos, jugaron como equipo y no se sintieron estrellas Hicieron partidos buenísimos, goles importantes y se destacaron individualidades y un equipo en general Creo que se fueron cumpliendo los objetivos "El equipo estaba entero para seguir, pero este es un Mundial, y en la historia quedan a veces los accidentes? Siempre han quedado equipos importantes, pero siempre se va a recordar a este equipo El pueblo de Argentina, por la renovación que tuvo, tiene que estar optimista porque con este grupo Argentina va a seguir en los primeros planos Peckerman, quien felicitó a Alemania por su pase a semifinales, agradeció el apoyo de los aficionados argentinos que presenciaron los juegos de su selección en el Mundial, "y a toda la gente de Argentina que tuvo nuevamente la ilusión y que hoy no se lo pudimos cumplir" Señaló que en el partido de hoy tuvo que hacer "cambios forzados", y que había confiado en la banca para hacer "las variantes" En este aspecto, admitió, "Alemania nos sacó ventaja" Añadió que su equipo siempre buscó la victoria, "y tuvo momentos para hacerlo cuando dominados el partido" Peckerman afirmó que, a pesar de la derrota, se sentía "tranquilo, porque siempre creí en estos jugadores, y no me defraudaron Dejaron todo e hicieron todo lo necesario para cumplir el objetivo Pero el futbol tiene estas cosas? Si hubo algún error, siempre es propio de lo que sucede en un campeonato del mundo Le pasa a cualquiera; nadie es infalible, pero los jugadores han hecho una tarea extraordinaria y mi equipo de trabajo que llevó esto adelante "Cero que estábamos más enteros que Alemania, pero con eso no se ganan los partidos Hay que definir en los momentos correctos Pero también queda la tranquilidad por el esfuerzo realizado, Aunque se va del Mundial, Argentina dio hasta ahora el mejor momento de futbol en este campeonato", agregó