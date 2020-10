La mentada del Mundial

México, D F, 12 de julio (apro)- Zinédine Zidane se disculpó hoy por haber asestado un cabezazo al defensa italiano Marco Materazzi en la final del Mundial 2006 entre Francia e Italia Afirmó que fue insultado con "palabras muy duras", en una entrevista emitida por la televisión francesa Según un despacho de la agencia France Press (AFP), el mejor jugador de este Mundial, expresó: "Me disculpo ante los niños que han visto eso Mi gesto no es perdonable () Por supuesto que no es un gesto a imitar Deseo decirlo alto y fuerte porque fue visto por dos, tres mil millones de telespectadores y millones y millones de niños "Por obligación ante ellos, me disculpo y lo digo alto y fuerte", añadió Zidane "Y también ante las personas y los profesores que están allí para educar a estos niños y mostrarles las cosas que no deben hacer Ante todos ellos me disculpo" Cuestionado sobre el contenido exacto de las observaciones de Materazzi, Zidane indicó que "eran cosas muy personales; eso afecta a la madre, a la hermana Lo escuchas una vez e intentas irte? Es lo que hago, porque yo, en realidad, me voy Lo escuchas dos veces, y luego la tercera vez" El jugador, que anunció su retiro después del Mundial-2006, indicó, sin embargo, "no arrepentirse" del cabezazo que provocó su expulsión en el minuto 110 del encuentro "No puedo lamentar mi gesto, ya que eso querría decir que él tenía razón al decir todo eso No puedo, no puedo, no puedo decir eso Y no, no tiene razón para decir lo que dijo No basta con sancionar siempre la reacción", explicó Zidane, elegido mejor jugador de la Copa del Mundo por la FIFA, volvió de nuevo sobre las circunstancias exactas del incidente ocurrido en la final de la Copa del Mundo, que causó su expulsión Dijo que había roces entre los jugadores, pero indicó "Así es el juego Es de esa manera desde siempre, más en una final de Copa del Mundo Es justo en ese momento cuando me tira de la camiseta Le digo que deje de tirarme de la camiseta Que si la quiere, se la cambio al final del partido "Entonces, él dice unas palabras que son muy duras, y las repite varias veces Palabras que a veces son más duras que los gestos Es algo que, en cualquier caso, se hace muy rápidamente Son palabras que me afectan en lo más profundo", añadió Zidane precisó que acudirá a la convocatoria de la comisión de disciplina de la FIFA, que abrió una investigación sobre su gesto, reclamando al mismo tiempo sanciones contra Materazzi "Lo que deseo decir es que se habla siempre de la reacción y que se debe castigar Si no hay provocación, no puede haber una reacción Es necesario sancionar al verdadero culpable, y el culpable, es el que provoca "¿Es que creen, ustedes, que en una final de la Copa del Mundo, cuando estoy a 10 minutos del final de mi carrera, yo voy a hacer un gesto como ese porque eso me causa placer?", preguntó