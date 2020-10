Portugal busca ante Alemania repetir un tercer lugar

Stuttgart, 7 de julio (apro) - Portugal se enfrentará mañana a Alemania en el juego por el tercer lugar de la Copa del Mundo, en el que podría conseguir ese mimo lugar, que obtuvo en el Mundial de Inglaterra, en 1966 "Mi equipo peleará por igualar lo del 66", dijo el entrenador de los portugueses, el brasileño Luiz Felipe Scolari, campeón del mundo con Brasil en la edición del certamen realizada en Japón y Corea del Sur "Estamos felices por estar aún en Alemania y es una gran satisfacción estar entre los cuatro finalistas Es histórico, y hay que seguir adelante Estoy orgulloso del plantel, que se ganó el apoyo de todo el país", añadió En lo que es su cuarta participación mundialista, Portugal llega a estas instancias de la mano de Scolari, quien afirmó que "existe una gran posibilidad de que continúe" al frente del representativo lusitano Scolari, quien este fin de mes concluye su compromiso con la federación portuguesa, dijo que no tiene motivos para dejar el seleccionado, aunque señaló que sólo lo abandonaría si no "hay acuerdos en ciertos detalles" Contra los alemanes, Scolari contempla cuatro movimientos Por lo pronto, el lesionado Miguel Brito, lateral derecho, y Ricardo Carvalho, defensa central, suspendido por acumular su segunda tarjeta amarilla, serán reemplazados por Paulo Ferreir y Ricardo Costa Los otros movimientos no fueron dados a conocer por ScolariDebido a una tendinitis en la rodilla izquierda, el capitán de Alemania, Michael Ballack, no jugará el partido de mañana por el tercero y cuarto lugar, que se realizará en el estadio de Stuttgart En su lugar estará Tim Borowski El cuerpo técnico de los alemanes confirmó el debut en esta Copa del Mundo del guardameta Oliver Kahn, quien sustituirá a Jens Lehmann Los alemanes tampoco contarán con los defensas Per Mertesacker y Arne Fiedrich, ambos lesionados