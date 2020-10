'Infosphere”, arte en la revolución digital, en el CNA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dentro de las celebraciones del año Dual entre México y Alemania se presenta la exposición Infosphere en el Centro Nacional de las Artes de esta ciudad. La muestra está conformada por 35 piezas que abordan el arte en la era de la revolución digital y sus consecuencias. Es un acercamiento a la tecnología como un medio más de expresión y de reflexión de la realidad. Con una curaduría impecable y una museografía prolija, participan artistas, arquitectos, científicos y diseñadores, quienes ofrecen una serie de propuestas para brindar un panorama mundial del nuevo orden digital que impera en nuestros días. Proveniente de uno de los centros más importantes dedicados al arte y la tecnología en el ZKM Center for Art and MediaKarlsruhe, ubicado al suroeste de Alemania, bajo la curaduría de Peter Weibel, Daria Mille y Giulia Bini, esta exhibición es una gran oportunidad para acercarse a realidades que impone el mundo digital desde varias plataformas. Vivimos en un mundo donde los datos han tomado un protagonismo contundente, la capa de información que se genera a partir del intercambio de ellos se le ha denominado, a partir de 1971, Infósfera. Este intercambio mundial ha generado una realidad transformadora de las organizaciones de comunicación mundial que repercute de manera implacable. Dicha transformación obliga a poner atención a los cambios y sus consecuencias. A partir de la organización que genera toda la información es necesario equilibrar y colocar en perspectiva todas aquellas ventajas y desventajas. Conocer y replantearse la vinculación que se experimenta entre la vida y la tecnología, cuestionar los límites entre la vida privada y la pública, por mencionar algunas de las consecuencias que se presentan actualmente y que acaban formando parte de la historia de la humanidad. Las piezas seleccionadas atañen al fenómeno cultural, como al territorio físico, geológico, electromagnético, etc. La red técnica que se ha ido desarrollando a partir de la telegrafía, la televisión, la telefonía, el radio, los satélites, el radar y por supuesto el internet, no dejan de sorprender y esta exposición, subraya su presencia. El poder de la imagen permite a cada uno de los participantes crear su propia plataforma de reflexión y acercarnos al mundo de la informática. Fundamental es el fenómeno artístico que es capaz de materializar aspectos intangibles en este caso del mundo virtual, para abrir el diálogo y generar posturas críticas y creativas. Infosphere permanecerá abierta al público hasta el 3 de septiembre en la Galería Central, Arte Binario y Espacio Alternativo del Centro Nacional de las Artes, en Río Churubusco 79, esquina Calzada de Tlalpan. Colonia Country Club (METRO General Anaya).