El artista alemán Alexander Roscher presenta su retrospectiva surrealista en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- El artista alemán, Alexander Roscher inauguró la exposición Lullaby (canción de cuna) en la Galería Código Tonal que consiste en una retrospectiva de las obras que ha realizado en México donde desarrolla un intercambio cultural de lo que ha vivido en Alemania y ha visto en Oaxaca. Así lo dio a conocer el director de la Galería Código Tonal, Issvan Duarte, quien agregó que el artista teutón decidió hacer una residencia de un mes en Oaxaca y culmina con la exposición que se inauguró el pasado sábado 3 de febrero y termina el próximo 24 del mismo mes. La exposición consta de unas 40 obras y se contó con la curaduría del artista oaxaqueño José Lazo. El artista alemán explicó que su muestra es una retrospectiva de obras que ha hecho en México y están basadas en sueños y cosas muy surrealistas. Es una mezcla de pinturas y algunos dibujos que incluye desnudos, es decir, es ver los cuerpos más como un paisaje no como cosa sexual". En la muestra sobresale una pintura con un auto retrato de "como yo me veo en México" porque ha sido una buena experiencia porque los colores en México son más fuertes y todo es muy intuitivo, entonces, es una inmejorable experiencia". Luego de visitar comunidades de los valles centrales como San Pedro Ixtlahuaca o el Centro de las Artes de San Agustín, Etla, realizó una serie de obras donde mezcla la parte mexicana en su trabajo y su vida en Alemania. A su vez, el artista oaxaqueño Issvan Duarte explicó que Alexander Roscher vino a México por un intercambio en la escuela de bellas artes La Esmeralda y luego decidió hacer una residencia de un mes en Oaxaca. Issvan Duarte explicó que la Galería Código Tonal tiene un año que se abrió a iniciativa suya y de su colega Iván Ría. Es un taller multidisciplinario que tiene como base el producir y promover la gráfica con matices propios de Oaxaca, entonces, "nacemos de crear gráfica, producir, mostrar y vender para apoyar a los artistas jóvenes que están experimentando lo que pasa en otras partes del mundo. "Somos muy jóvenes de entre 20 a 25 años y como artistas estamos tratando de promovernos en el ambiente local y nacional. En un año hicimos 30 exposiciones de diferentes artistas, entre ellos de tres internacionales, una artista de Inglaterra, otro de Estado Unidos y el actual que es de Alemania", puntualizó. "Tratamos de ser un espacio alternativo donde se pueda admirar el arte conceptual, tradicional y de protesta. A veces no nos damos cuenta, pero la gente de fuera sí ve esa diferencia. Le damos oportunidad a jóvenes tengan o no una gran trayectoria", agregó. Aquí no hay límites, "los aristas siempre manejan una temática introspectiva o retrospectiva y hemos tenido exposiciones desde cuestiones arte político como de sueños o social como una exposición de migración gráfica", comentó. Finalmente destacó que como oaxaqueños "no nos hemos dado cuenta de lo importante que es Oaxaca culturalmente y que es reconocida en diferentes partes del mundo".