Exposición fotográfica de Yolanda Andrade, en la Galería José María Velasco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Galería José María Velasco exhibe actualmente la muestra de la fotógrafa mexicana Yolanda Andrade (Villahermosa, Tabasco, 1950) con el título Dentro y fuera. Yolanda Andrade, vigía de la sorpresa. Han sido seleccionadas 42 imágenes que pertenecen al trabajo que realizó Andrade de los años 2003 al 2016. Su mirada singular ofrece un recorrido muy interesante y particular de diferentes escenarios y espacios, así como de sus transformaciones. Espacios urbanos exteriores e interiores despliegan un panorama que, además de convertirse en registros y quedar como testimonios, logran convertirse en imágenes capaces de ofrecernos lecturas múltiples. Son muy interesantes las capacidades que se despliegan en sus fotografías, pues la realidad capturada se convierte en espacios particulares que, aunque podríamos llegar a identificar, ya no son lo que son, si bien detonan un universo de sensaciones donde nos reconocemos. El propósito hiperrealista, el color, las composiciones, los encuadres y muchas de sus intervenciones ofrecen un universo sugerente: Su lenguaje ha podido construirse a través de la mirada, camino que no se queda solamente en el asombro de lo observado, sino en la intención de lograr registrar su visión íntima a través de lo cotidiano. Una invitación a ver para habitar, de manera atenta, a lo que los espacios puedan decirnos, sobre la relación que se establece cuando miramos. La selección del trabajo reúne digitales a color, y a la par somos testigos de su propia evolución. Con una sólida y prolífica carrera, la fotógrafa cuenta en su haber con innumerables exposiciones nacionales e internacionales en museos y galerías, así como trabajo publicado en varios libros. Es admirable también por su incansable militancia por los derechos humanos, el apoyo a las mujeres y el respeto a las causas de los homosexuales. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 21 de enero en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes, calle de Peralvillo 55, Ciudad de México.