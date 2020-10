Muestra sobre propaganda electoral en México 1910-2018

El sistema político mexicano.

El voto de las mujeres.

Movimientos Sociales.

Ciudadanía.

Los medios digitales.

La historia electoral en México.

La evolución del órgano electoral.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Museo del Objeto del Objeto (MODO) presenta una interesante y particular exposición que reúne más de dos mil objetos de propaganda electoral en México desde 1910 hasta 2018. Oportuna e interesante, ofrece una crónica histórica de los procesos electorales y la lucha por la democracia. En cooperación con el Instituto Nacional Electoral (INE), la exposición da una visión nutrida de objetos, boletas electorales, padrón del siglo XIX, actas, escrutinio y cómputo, así como lápices, líquido indeleble, etc., que complementan esta revisión. El curador de esta muestra, Juan Manuel Aurrecoechea, comentó: “Las historias de la ciudadanía, la democracia y la propaganda electoral se yuxtaponen y atraviesan todas las historias del México moderno, desde que Francisco I. Madero exigió ‘Sufragio efectivo no reelección’ en 1909, hasta las competidas y debatidas elecciones políticas de la actualidad”. La muestra está dividida en siete núcleos temáticos:Los objetos registran la historia y proporcionan muchas lecturas, desde lo político, hasta lo estético. La propaganda electoral impresa, camisetas, gorras, botones, carteles, lápices, llaveros, hasta pastillas de jabón, lápiz labial; así como fotografías, videos y aplicaciones digitales, muestran la creatividad y originalidad del imaginario mexicano. Interesante es el video que el INE realizó de testimonios de las primeras mujeres que votaron en 1955, así como actos de campaña de los presidentes y sus opositores de los 100 últimos años. Imposible no mencionar la inconmensurable basura electoral que se genera después de cuatro meses de propaganda electoral: se retiraron en la Ciudad de México aproximadamente 119 metros cúbicos, es decir, 9.6 toneladas. La exposición permanecerá abierta hasta el 29 de julio en el MODO, ubicado en la calle de Colima 145, Roma Norte, en la Ciudad de México.